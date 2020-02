TEST: il mandala che tatueresti svela il pregio che fa invidia a tutti quelli che ti conoscono

Che qualità ti distingue? Forse non la conosci ma puoi scoprirla con questo test psicologico attraverso questi simboli mandala

Un test psicologico che ti sveli la tua personalità più segreta può essere molti utile oltre che interessante. Se vuoi infatti sapere quale qualità potresti sfruttare per ottenere successo nella vita prova a cimentarti con la scelta di questi mandala e stupisciti!

I mandala nei test psicologici

Hai di certo visto simboli come quelli che ti mostriamo nel rompicapo di oggi.

Si tratta di mandala, disegni considerati dalle filosofie orientali simboli in grado di stimolare il nostro subconscio ed indurre rilassamento o far affiorare speranze e qualità inconsce.

Anche gli psicologi e gli appassionati del funzionamento della mente hanno dunque approntato dei test che sfruttando la simbologia di tali mandala fanno emergere alcune specifiche caratteristiche della tua personalità.

La qualità legata al mandala che hai scelto

Osserva dunque i mandala che ti proponiamo e scegline soltanto uno poi leggi la qualità che ti contraddistingue!

1- Ingegnosità

Sei una persona che non si perde d’animo in nessuna situazione perché sa di potersela sempre cavare grazie al proprio ingegno. Riesci a prevedere le conseguenze delle situazioni e stupisci tutti.

2- Pace

Riesci sempre a riappacificare gli animi, comunichi serenità con le parole e con i gesti e sai farti amare senza mai doverti imporre. Le persone ti cercano come amico e confidente.

3- Empatia

Sei capace di intuire i sentimenti degli altri e sai sempre cosa fare o non fare per non ferire le persone. Sei sensibile e romantica e le persone ti amano per la tua dolcezza.

4- Fiducia

Ispiri fiducia nelle persone perché rispetti sempre le promesse e gli impegni. Prendi l’iniziativa per risolvere le situazioni problematiche e dai tranquillità con i tuoi consigli.

5- Intelligenza

Sei sveglio e mentalmente attivo. Sei curioso di imparare sempre nuove cose e sei una fonte di conoscenze ed ispirazione per tutti. Sai intrattenere gli altri con aneddoti e proposte sempre nuove.

6- Generosità

Sei gentile e generoso, non ti tiri mai indietro quando si tratta di aiutare chi è in difficoltà. Difendi i più deboli e lo fai senza chiedere nulla in cambio, sei molto amato per questo.

7. Determinazione

Sei deciso determinato. Non arretri davanti a nessuna sfida e ami le novità. Vuoi coinvolgere gli altri in progetti sempre nuovi e non ti fai mettere i piedi in testa da nessuno, sei un leader naturale.

8- Comunicazione

Sei un grande affabulatore. Comunichi con gli altri, non solo con le parole con si sai affascinare ed educare, ma anche con i gesti e con il tuo carisma. Sei sempre al centro dell’attenzione.

Se questo test ti è piaciuto lasciaci un commento e torna a trovarci per essere ispirato da altri bellissimi simboli.