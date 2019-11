Test psicologico: la macchia che più ti colpisce rivela il malessere che ti porti dentro

La personalità degli individui è molto complessa ma alcuni test come questo delle macchie possono svelare aspetti inconsci, scopri se sei una persona leale!

Il test psicologico che ti proponiamo oggi è molto particolare perché attraverso l’analisi delle macchie ti permette di scoprire se sei una persona che ama la sincerità o piuttosto se tendi a mentire ali altri. Mettiti alla prova e scegli con istinto!

Il test delle macchie

Ognuno di noi tende ad essere più o meno sincero anche a seconda delle situazioni e dell’educazione ricevuta, ma la tendenza ala lealtà è una delle caratteristiche più radicate nel carattere degli individui.

Se vogliamo sbirciare nella mente di una persona o di noi stessi e capire se tendenzialmente ci possiamo fidare o meno, questo test della personalità fa al caso nostro.

Come in tutti i test proiettivi infatti attraverso l’immagine che più ti rappresenta emergerà un lato nascosto. Prova!

Quale macchia sceglieresti?

Come puoi osservare dall’immagine che ti abbiamo allegato, ci sono una serie di macchie numerate da 1 a 6. Scegli quella che a prima vista ti attrae seza un motivo particolare e poi leggi il tuo grado di sincerità!

Macchia n.1

Se hai scelto la macchia numero 1 sei una persona che da alla sincerità un valore medio. Sei sincero il minimo indispensabile affinché la tua vita scorra serena, e non ti tiri indietro se devi dire qualche bugia per buona causa, o almeno tu le giustifichi così. Attento a non cadere nella malizia! Il tuo malessere nasce proprio dagli errori che tendi a commettere con troppa superficialità.

Macchia n.2

La scelta della macchia numero 2 rivela una persona che è capace di essere sincera ma vuole esserlo solo con chi ritiene che lo meriti. Probabilmente è una forma di difesa per il dolore subito in passato, ma con le persone non molto intime ami mentire per divertimento. Le bugie però hanno le gambe corte, poi le conseguenze finiscono per tormentarti.

Macchia n.3

Per te la sincerità è un valore importante, sei sincero quasi sempre anche quando sai che potresti far soffrire gli altri. Sei però più duro con gli altri che con te stesso quando si tratta di piccole bugie. La verità è che temi molte cose e la tua reazione è apparire indistruttibile anche se hai un animo fragile.

Macchia n.4

Se hai scelto la macchia numero 4 sei sincero ma quando ti fa comodo. Sai essere empatico ed intuitivo e prima di esporti vuoi capire bene l’altra persona. Spesso dici mezze verità e piccole bugie e sai essere seducente per recuperare i rapporti con le persone. Il rischio è che finisci per restare solo. Essere presi in giro, anche solo da mezze bigie, non piace a nessuno.

Macchia n.5

La macchia numero 5 rivela invece una persona bugiarda seriale. Per te la sincerità non è un valore, e non ha nemmeno una grande utilità nei rapporti con gli altri. Ritieni molto più utile una bugia per accontentare qualcuno o per non farti giudicare male e sei capace di dire bugie con una grande innocenza. Purtroppo però finisci per prenderti sono tantissime conseguenze negative.

Macchia n.6

La sincerità per te viene prima di tutto, anche dei rapporti umani. Sei disposto a dire la verità a tutti i costi e non nascondi mai nulla di ciò che pensi. Forse le persone ti possono percepire troppo freddo e distaccato ma per te un’opinione sincera è il regalo più bello che tu fai agli agi altri. Rischi però di finire spesso solo.

