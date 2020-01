Test psicologico: la macchia che ti turba svela la verità sul tuo inconscio, come ti condiziona nel rapporto con gli altri

Vorresti scoprire qual è il pregio migliore della tua personalità? Puoi saperlo attraverso il test psicologico delle macchie circolari, ti stupirà!

Sei certo di conoscerti a fondo? Con questo test psicologico potresti scoprire alcuni aspetti di te che non sapevi di avere e che potrebbero aumentare l’autostima, corri a testare la tua personalità!

Il test psicologico che ti svela il pregio migliore

Il nostro carattere è molto complesso fatto di lati negativi e positivi. Spesso si parla di personalità per evidenziare i difetti o gli aspetti problematici ma in realtà ognuno di noi ha anche dei pregi che lo rendono unico ed utile nella comunità in cui vive.

Capire questo è importante anche per aumentare la propria autostima soprattutto nei momenti in cui si è più giù di morale o ci sembra che le altre persone non abbiano buoni giudizi su di noi.

Attraverso i test psicologici potrai proprio scoprire lati della tua personalità che non conoscevi, vuoi provare?

Quale macchia circolare scegli?

Se dunque sei curioso di scoprire quale può essere il pregio migliore che nasconde il tuo subconscio scegli la macchia circolare che più ti attrae e poi leggi il profilo corrispondente.

Cerchio 1- Moderazione

Se hai scelto questa macchia sei una persona che ama molto la tranquillità e desidera gustarsi la vita nel miglior modo possibile senza eccessi ma neanche senza privarsi del necessario. Questo ti porta a donare agli altri il tuo tempo e la tua attenzione.

Cerchio 2- Sicurezza

Sei una persona con molta consapevolezza dei propri difetti e porti sempre avanti le tue idee.

Non hai paura di esprimere ciò che pensi e vuoi agire sempre per il bene tuo e delle persone che ami. Sei pronto a difendere i più deboli.

Cerchio 3- Saggezza

Sei una persona che ama la pace e la serenità. Non ama i conflitti e ottieni ciò che vuoi con l’arte della persuasione mai con la violenza. Sei empatico e conosci l’animo umano per questo tuo pregio le persone ricercano i tuoi consigli.

Cerchio 4- Indipendenza

Se hai scelto questa macchia sei una persona molto indipendente e che apprezza la solitudine.

Non sei asociale ma desideri sfruttare i momenti solo per te per pensare e dedicarti ai tuoi hobby. Non ti spaventano le situazioni nuove e non ti perdi mai d’animo.

Ti è piaciuto il test? Allora lasciaci un commento e torna a seguirci per scoprire altre curiosità!