Nel tuo subconscio è racchiusa la paura che non vuoi affrontare. Con questo test psicologico delle macchie potrai scoprirlo, non temere!

Tutti abbiamo delle paure alcune più forti delle altre, sei curioso di scoprire la tua paura più grande quella che ti blocca e ti impedisce di essere felice? Scoprilo con questo test psicologico delle macchie!

Il test psicologico delle macchie per svelare le paure

Ognuno ha le sue paure, alcune consce altre meno.

A volte infatti ci capita di non capire l‘origine di alcuni sentimenti o comportamenti sia nostri che delle persone che ci stanno accanto.

Uno dei motivi potrebbe proprio essere che a spingerci ad agire in un modo potrebbe essere la nostra paura atavica e scoprendo quale sia potremmo anche imparare a dominarla.

I test psicologici come quello che ti proponiamo attraverso dei simboli risvegliano ciò che è sopito nel nostro subconscio permettendoci di vederlo.

Quale macchia scegli?

Se vuoi dunque scoprire cosa nascondi in fondo al tuo cuore scegli d’istinto una macchia e leggi a quale paura corrisponde

Macchia 1

La numero 1 rivela che la tua paura più grande è legata alla famiglia. Se non ce l’hai ancora hai paura di non riuscire a crearne una tua oppure hai paura di perdere gli affetti che hai. Forse hai perso delle persone importanti o temi che la tua stabilità venga distrutta.

Macchia 2

Se hai scelto la macchia 2 hai paura dell’amore. Forse sei stato ferito in passato e quindi ora hai timore di lasciarti andare ai sentimenti. Temi di perdere il controllo di te stesso e di affezionarti. Cerca di capire che così facendo ti privi di esperienze bellissime.

Macchia 3

LA macchia numero 3 fa emergere la paura di avere dei nemici. Temi che qualcuno accanto a te trami per privarti della felicità e ti attacchi in ogni modo. Forse hai avuto contrasti difficili in passato e sei stato ostacolato in modo subdolo. Pensa che hai il potere di difenderti e conta sulla tua forza.

Macchia 4

Hai paura della natura. Può sembrare strano ma tutto ciò che è fuori dal tuo controllo ti provoca ansia e timore, come i terremoti, gli allagamenti e qualunque fenomeno atmosferico ti inquieta. Cerca di capire che il pericolo fa parte della vita e che dobbiamo accettare i rischi godendoci il bello di ogni giorno.

Macchia 5

Hai paura della guerra e delle lotte. Forse sei stato colpito da qualche racconto o da qualche immagine o magari hai conosciuto qualcuno che ha vissuto questa esperienza. In generale non ami nessun tipo di lite o scontro fisico e ti allontani appena percepisci aggressività. Continua a cercare di porre pace ma senza subire.

Macchia 6

La tua più grande paura è l’incognito. Soprattutto con le persone, quello che temi è di non conoscere bene chi hai accanto, anche perché potresti scoprire cose che non ti piacciono o capire di essere stato tradito.

