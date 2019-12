Test psicologico: la macchia di caffè che ti irrita rivela la tua debolezza più grande

La macchia di caffè che più ti attrae rivela il lato caratteriale che mostri agli altri: sei più socievole o più scontroso? Scoprilo con il test psicologico

Il nostro modo di essere e trattare gli altri dipende da una serie di caratteristiche della nostra personalità che spesso sono inconsce.

Se vuoi scoprire se sei considerato una persona socievole o scontrosa prova a scegliere la macchia di caffè che più ti ispira e leggi cosa il test psicologico svela di te!

Cosa può svelare un test psicologico?

Ci sono aspetti del carattere che non sempre ci piacciono. Spesso tendiamo a negare questi lati della nostra personalità ma ugualmente essi influiscono sul nostro comportamento con gli altri e su come gli altri ci vedono.

Ecco dunque che un test proiettivo psicologico ha la facoltà di far emergere in maniera spontanea questi lati e di provare a farci riflettere su tali comportamenti.

Questo può avvenire poiché il simbolo veicola dei significati che provengono direttamente dal nostro inconscio e che emergono in tal modo al lato razionale.

Se sei curioso di saperne di più sul tuo modo di essere scoprilo facendo questo test senza perdere altro tempo!

Scegli una macchia di caffè e scopri come sei!

Allora sei curioso di capire meglio i tuoi lati oscuri? Scegli d’istinto la macchia di caffè che più ti attrae!

Macchia 1

Se hai scelto la macchia numero 1 sei una persona molto socievole ed ami essere sempre al centro dell’attenzione. Ti piace organizzare attività ed eventi coinvolgenti e ti apri subito alle persone. Forse dovresti essere un po’ più prudente nelle prime fasi di conoscenza.

Macchia 2

La macchia numero 2 indica che sei una persona ottimista e vulcanica. Conquisti tutti con la tua energia anche se a volte puoi risultare un po’ polemico perché tendi a voler avere ragione.

Dovresti provare ad ascoltare di più gli altri.

Macchia 3

Se hai scelto la macchia numero 3 sei considerato un buon amico perché sei sempre disposto ad ascoltare e non vuoi mai litigare. Ami i rapporti pacifici però allo stesso tempo non ti apri mai davvero con gli altri alzando dei muri. Dovresti provare a lasciarti andare di più.

Macchia 4

Se hai scelto la macchia numero 4 sei considerato una persona solitaria e a volte scontrosa.

Ami stare da solo per cullarti nei tuoi pensieri e nelle tue passioni e ti apri agi altri solo in rare occasioni. Sei però molto fedele ed affidabile e ci sei sempre per i pochi amici intimi ed il partner.

Dovresti provare ad uscire dal tuo guscio e vivere la socialità.

Se ti è piaciuto il test torna a trovarci per scoprire alte curiosità sulla tua personalità!