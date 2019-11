Test psicologico: la luna che più ti attrae rivela come ti percepisce il partner in amore

Il test psicologico della luna ti dirà come sei in amore, lasciati guidare dalla luce misteriosa della luna che preferisci

La Luna ha ispirato opere d’arte e d’amore, in questo test psicologico ti rivelerà il tuo modo di amare e di essere conquistato. Scegli con l’istinto!

Un test psicologico per svelare il tipo d’amore

Tra i vari test che vengono proposti alcuni sono molto intriganti perché stimolano parti misteriose ed inconsce della nostra personalità.

Anche se può sembrare strano le immagini che istintivamente scegliamo nei test possono essere utili per svelarci lati di noi che non conoscevamo.

La Luna in particolare, che viene utilizzata per questo test, ha una grande valenza simbolica nella nostra società. Rappresenta il mistero, il sogno, l’inconscio. Di conseguenza può rappresentare anche l’amore con i suoi aspetti positivi e negativi.

Ecco perché scegliere la luna che più ti attrae istintivamente rivelerà come ami e come vuoi essere amato.

Pronto?allora prova il test!

Quale luna ti attrae di più?

Riguarda bene l’immagine ad inizio pagina: ci sono 6 lune diverse, rappresentate in altrettanti scenari.

Scegli quella che più ti piace senza pensare e poi leggi il profilo corrispondente.

1. Luna in città

Se hai scelto la luna che si eleva sopra la città notturna, sei una persona estroversa e briosa.

Ami vivere al centro dell’attenzione e circondarti di persone che ritieni stimolanti.

Sei vivace ed allegra e così sono anche le tue storie d’amore: non vuoi un impegno troppo pressante ma sai esserci per il partner quando c’è bisogno.

2. Luna a spicchio

Se hai scelto lo spicchio di luna non ami mostrare le tue parti più segrete. Hai un alone di mistero che ti circonda e ti fa apparire interessante soprattutto in amore.

Questo tuo modo di porti però è banche dovuto alla mancanza di fiducia verso gli altri e ciò ti porta a tirarti indietro per non soffrire. Dovresti però aprirti di più e far conoscere anche la tua parte meno pacata.

3. Luna sul mare

La luna sul mare indica una persona equilibrata, molto materna nelle sue relazioni. Vuoi prenderti cura del partner e tendi ad accogliere tutti i suoi difetti. Attenzione a non lasciare che il tuo grande amore sovrasti tutto e non permetta all’altro di esprimersi, o potrebbe voler scappare.

4. Luna rossa

Per te che hai scelto la luna rossa la passionalità in amore è tutto. Quello che ami di più delle storie sentimentali è proprio il gioco della seduzione ed un partner che vuole tenerti stretta deve sempre alimentare la fiammella altrimenti ti spegnerai in breve tempo.

5. Luna con veliero

Se hai scelto la luna che illumina un veliero, la tua personalità è complessa e sfaccettata.

Sei ottimista e energetica, ma allo stesso tempo un po’ insicura e preferisci partire per un’altra avventura piuttosto che rischiare di essere giudicata da qualcuno a cui tieni.

Dovresti lasciarti andare di più al tuo lato emotivo.

6. Luna tra gli alberi

Se sei stato attratto dalla luna tra gli alberi sei una persona introversa e ami essere inseguita in amore.

Sei capace di grandi slanci ma solo con chi ti riesce a stanare dal tuo nascondiglio. Ti piace allo stesso tempo condividere con gli altri le tappe delle tue storie d’amore e non rinneghi mai le tue storie passate.

Se questo test ti è piaciuto continua a seguirci per esplorare i lati nascosti della tua personalità!