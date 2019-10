Che cosa vedi nell’immagine? Scopri la tua vera personalità e lati del tuo carattere che mai avresti pensato di avere! Sei pronto?

Osserva bene questa immagine: che cosa vedi? Un test psicologico molto importante per scoprire la tua personalità e andare a fondo sui lati nascosti del tuo carattere. Corri a leggere la risposta!

Test psicologico con una immagine

I professionisti del settore negli anni hanno utilizzato le immagini per scoprire i lati nascosti delle persone. A volte una macchia può essere interpretata in vari modi e sicuramente tu vedi qualcosa che gli altri non vedono.

Ma facciamo un passo alla volta: questi test di Rorschach sono molto importanti, utilizzati in molti casi dai terapisti per aiutarsi nel comprendere la psiche dei loro pazienti.

Tu puoi fare la stessa cosa e quello che questa particolare immagine ti fa notare, fa emergere un lato della tua personalità e carattere sconosciuti – messi da parte – nascosti.

Sei pronto?

Che cosa vedi nell’immagine?

Osserva l’immagine: che cosa vedi? Fidati solamente del tuo istinto e non pensarci troppo. La prima cosa che vedi delinea ciò che sei veramente e quale la tua personalità (che non mostri a nessuno!).

Ora vai a leggere il risultato!

Hai visto gli occhi?

In questa immagine si intravedono due occhi profondi, che scrutano il mondo. Se questo è ciò che ha attirato subito la tua attenzione significa che sei una persona che non ha difficoltà a mostrarsi per ciò che è veramente.

Le tue emozioni, belle o brutte che siano, le fai fuoriuscire come un fiume in piena – senza pensare alle conseguenze. Hai una grande intelligenza e sei amato per la tua capacità nell’unire le persone e metterle a proprio agio.

Sei fin troppo altruista ed il tuo obiettivo principale è fare in modo che le persone intorno a te stiano sempre bene.

Un consiglio? Devi prenderti cura di te, pensare a te e a quello che vuoi. Quando ci riuscirai avrai raggiunto l’equilibrio che da tanti anni cerchi.

Hai visto due profili?

Potresti aver notato un viso di profilo o addirittura due visi che si guardano e cercano di baciarsi (o parlare, a seconda della tua visione della vita).

Se hai visto questo sei una persona chiusa, introversa e con un muro davanti difficile da abbattere. Gli altri ti vedono come anaffettivo e indifferente a ciò che accade nel mondo – mentre tu cerchi solo di difenderti per non soffrire e cadere in un vortice dalla quale ti sei già salvato una volta.

Sei riservato, silenzioso e dietro ad ogni tua azione c’è uno studio per valutarne tutti i rischi.

Un consiglio? Lasciati andare, perché molte delle persone che ti stanno accanto non comprendono il tuo modo di fare. Sorridi e fai qualcosa di inaspettato – anche se sbagliato. Farà bene al tuo spirito e ti permetterà di vivere in maniera differente.

Hai visto un albero?

Se quello che hai visto è un albero maestoso dal tronco possente, allora sei una persona completamente ottimista ed estroversa. Tu diverti tutti, sei eccentrico e le tue battute fanno sempre divertire

Non sempre è da considerarsi come un lato positivo, infatti le persone intorno a te potrebbero credere che tu sia superficiale – a tal punto da non prendere le cose sul serio. In realtà sei nato per fare squadra, ami la condivisione e le idee se studiate in gruppo sono per te sicuramente vincenti.

La cosa che detesti è la solitudine e non poter condividere, esprimerti, parlare e divertirti.

Un consiglio? Va bene essere ottimista ed energico, ma mostra anche il tuo lato serio per essere preso in considerazione da tutti quanti.

Di che segno sei? Scopri se il tuo segno zodiacale è tra i destinati a diventare molto molto ricchi: te lo diciamo qui!