Test psicologico: cosa noti nell’immagine rivela la tua vera natura spesso repressa

Questa immagine è illusoria, cosa vedi per primo? Rispondi al test senza pensare e scopri che tipo di personalità nascosta hai

La personalità di un individuo può nascondere lati impensabili. Scopri i tuoi tramite questo semplice test visivo!

Test della personalità e immagini illusorie

Le immagini che vediamo stimolano i nostri ricordi, le nostre paure ed in generale possono essere lo specchio di alcuni nostri lati della personalità, anche inconsci.

Ecco perché sempre di più vengono utilizzati da psicologi e studiosi della mente. Se sei curioso di conoscere uno dei tuoi lati nascosti fai questo test e leggi il profilo corrispondente all’immagine vista nel quadro.

Che immagine vedi per prima?

Prova a rispondere di getto: quale immagine ha visto per prima in questo quadro?

Cerca l’immagine corrispondente e leggi a quale caratteristica nascosta di te corrisponde!

Il profilo di due anziani

Se hai visto il viso di profilo della coppia di anziani la tua caratteristica principale è l’impulsività e l’energia che metti in tutto ciò che fai anche se a volte sei dispersivo. Sei comunicativo e tenti sempre di convincere gli altri delle tue ragioni, anche se a volte puoi risultare pesante.

Due messicani seduti

Sei una persona equilibrata e mediamente ottimista. Non ami buttarti a capofitto nelle cose ma non hai paura di esporti quando è necessario. Sei molto allegro e per questo hai molti amici che amano stare in tua compagnia.

La donna sulla porta

La donna che esce dalla porta rappresenta una persona guardinga ed insicura. Non ti butti nelle situazioni ma vuoi essere certo che non ci siano pericoli soprattutto quando si tratta di storie d’amore. Cerchi sempre protezione da chi ti circonda.

Un calice d’oro

Il calice d’oro è tra tutte l’immagine più difficile da vedere, perché monocolore e posta come sfondo tra due figure. Se però tu l’hai visto subito significa che sei una persona fuori dagli schemi, anticonformista e fantasiosa.

la bottiglia di vetro a sinistra

Se ha visto per prima la bottiglia di vetro che si trova sulla spalla della donna anziana a sinistra, sei una persona solitaria che non ama mettersi in mostra.

Sei una persona sincera ma che preferisce rivelare i suoi pensieri solo a poche persone.