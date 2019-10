Che cosa vedi nell’immagine? Scopri qual è la tua paura più grande e come affrontarla al meglio! Lo avresti mai creduto possibile?

Test psicologico: qual è la tua paura

La paura è una condizione che ti prende e non sai mai come gestire.

Non sempre quando hai paura è perché sei in una situazione di pericolo, infatti tantissime volte può capitare di avere uno stato d’ansia così profondo da non potersi tirare indietro.

Gli esperti del settore hanno studiato vari aspetti della paura e proprio con questo test psicologico sono arrivati alla conclusione che in base a cosa vedi nell’immagine puoi capire quale sia la tua paura più grande e dare un consiglio per risolverla.

Si parla di paure concrete, reali e legate al presente ma anche di possibili paure lontane che portano il cervello ad elaborare qualcosa che non esiste ma potrebbe accadere.

Pronto a scoprire la tua paura più grande?

Cosa vedi nell’immagine?

Osserva bene questa immagine: che cosa vedi? Ci sono diverse sfacettature da qualcosa che sembra essere semplice.

Quello che hai visto sta per rivelarti qualcosa che mai avresti pensato, ovvero la tua paura più grande e come provare a risolverla.

Sei pronto a scoprire la tua paura nascosta?

Hai visto la mela?

Se la prima immagine che hai notato è la mela, significa che la tua paura più grande è la morte dei tuoi cari. Il distacco, il dolore e la sofferenza che potresti provare una volta che sarà arrivato il momento.

Questo ti fa vivere in una condizione di panico e ansia, senza vivere i momenti più belli della tua vita. Hai già perso sicuramente qualcuno di caro, quindi non vuoi provare le stesse situazioni.

Un consiglio: vivi alla giornata e non preoccuparti del futuro, altrimenti ti perderai ogni dettaglio bello che fa da cornice alla tua vita.

Hai visto la farfalla?

Se hai visto la farfalla è perchè la tua paura più grande è il tradimento. Non si tratta solo di coppia in ambito amoroso, ma anche da parte di amici o parenti stretti.

Il tradimento inteso a 360°, che sia fisico oppure di fiducia. E’ già accaduto? Sicuramente e non vuoi che succeda nuovamente.

Un consiglio: non puoi angosciarti continuamente e non fidarti delle altre persone. Rilassati e trova il buono senza aspettarti il peggio.

Hai visto un coltello?

Il coltello ha attirato la tua attenzione? Sei una persona molto particolare e la tua paura più grande sono le malattie. Non sei ipocondriaco ma cerchi di sapere tutto e sperare di non avere mai nulla.

Sicuramente hai subito un trauma in passato e speri che questo non si ripeta, ma il tuo subconscio è oramai tarato verso questo pensiero. L’ansia fa parte di te e pensi sempre al peggio, anche per un semplice mal di testa.

Un consiglio: non puoi vivere aspettandoti il peggio da ogni piccolo dolore. Vivi sereno, tranquillo e lasciati andare!

Hai visto un bruco?

In pochi l’avrebbero notato, ma tu hai visto il bruco che cammina indisturbato per il tavolo. La tua paura più grande è tutto ciò che ha a che fare con il paranormale.

Le forze che non conosci o le storie di fantasmi ti provocano ansia, tanto da non riuscire a dormire la notte in caso di possibili presenze.

Un consiglio: non puoi sapere e non puoi controllare certi fenomeni. Rilassati e prendi tutto con una risata!

