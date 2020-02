TEST: l’immagine che più ti fa sentire bene rivela ciò di cui hai bisogno adesso nella vita

La tua vita ti vuole far capire qualcosa speciale, con questo test psicologico puoi scoprire il messaggio che ti svelerà la tua personalità!

Se sei curioso di sapere quale messaggio custodiscono le immagini del test psicologico scegline una, quella che più ti attrae istintivamente e scopri cosa ti rivela.

Messaggi per la tua vita, sei curioso?

La tua vita va sempre come vorresti?

Più spesso quello che desideriamo si fa attendere e non capiamo perché.

Il nostro libero arbitrio ci fa agire secondo la nostra personalità perciò anche quello che otteniamo o meno può dipendere dal nostro inconscio.

Se vuoi dunque provare a capire meglio te stesso e le tue azioni puoi fare questo test che non vuole essere uno strumento scientifico ma solo darti qualche spunto per pensare.

Come tutti i test psicologici infatti anche in questo ti vengono proposte delle immagini belle e con un significato profondo che parla direttamente al tuo inconscio e dal quale può fare emergere dei messaggi per te.

Sei curioso? Allora provalo subito!

Scegli un’immagine del test psicologico!

Come vedi ci sono 4 immagini differenti, tu dovrai sceglierne solo una, senza un motivo preciso, solo sentendo quale ti attrae maggiormente.

Quell’immagine sarà quella che custodisce il messaggio per te.

1) Fiore

Questa immagine ti manda come messaggio quello di essere felice. Anche se sei giù in questo momento, la felicità è a portata di mano, dovresti sfruttare i lati positivi della tua personalità ovvero la capacità di aprirti ad un nuovo inizio e il credere in te stesso.

2) Palloncini

Il messaggio utile per la tua vita è: lascia fluire. Ti sprona a non ostacolare gli eventi ma a lasciare le cose facciano il loro corso perché si sistemeranno al meglio. Approfitta per riposarti delle fatiche del passato.

3) Farfalle

Il messaggio per te è libertà. Forse ti sei un po’ troppo annullato nell’ultimo periodo per non deludere gli alti ma ora è tempo di pensare a te stesso e a ciò che ti fa sentire bene. Anche se ciò vuol dire rinunciare a qualcosa, non te ne pentirai.

4) Mani giunte

Il messaggio per te è: speranza. Magari ora non vedi il traguardo per i tuoi obiettivi, o pensi solo in negativo, ma le cose stanno per cambiare in maniera netta e ti porteranno dei miglioramenti positivi. Continua a sperare e dedicati ad attività piacevoli, come la meditazione, che ti tolgano l’ansia e la preoccupazione.

Ti è piaciuto il test? Lasciaci un commento e torna a seguirci per altri divertenti test!