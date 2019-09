Cosa noti osservando l’immagine? La risposta a questo test psicologico rivela una parte di te che mai avresti immaginato di avere. Scopri il tuo lato oscuro!

Osserva con attenzione la seguente immagine e scopri il tuo lato oscuro, quello più nascosto, attraverso la risposta che darai a questo test psicologico.

Test psicologico con una immagine

Quello che proponiamo è un test molto valido per scoprire il tuo lato più oscuro. Non sembra, ma in tutti noi c’è ne uno. Nascondiamo sin dalla nascita un lato oscuro, a volte anche a noi stessi. Basti pensare che tutti hanno dentro di se un ombra che ci accompagna durante il corso della vita.

Sono stati studiati test in grado di rivelare delle verità nascoste che ci appartengono, insite in ognuno di noi ma che mai avremmo immaginato potessero appartenerci.

Anche se a volte non ne siamo consapevoli cerchiamo di nascondere il nostro lato nascosto, sia per dare all’altro la miglior immagine di noi stessi sia perchè non ne siamo ancora consapevoli di possederne uno.

Speriamo sempre di trasmettere il meglio di noi e soprattutto di essere persone semplici e tranquille. Scoprire le parti più nascoste di noi stessi, non solo può tornarci utile ma ci serve a tenerle sotto controllo.

Si sa, nessuno vorrebbe trasmettere negatività ed essere giudicato dagli altri come un soggetto tossico che ruba energia e vitalità.

Per questa ragione, mettersi alla prova e scoprire il proprio lato nascosto e una grande opportunità!

Attraverso un semplice osservazione dell’immagine presente è possibile rispondere al seguente quesito: qual è la prima cosa che vedi?

Quale immagine hai visto?

Ci sono diverse possibilità e ognuna di queste fa emergere il lato più nascosto del nostro carattere. Ecco tutti i risultati della prima cosa che visto.

Orso

Se la prima cosa che hai visto è orso, hai sicuramente una personalità molto forte.

Possiedi le forze della natura, ciò significa che può diventare una persona saggia o potenzialmente pericolosa, se non indirizzi nel modo giusto le tue energie e risorse.

Il tuo lato nascosto è la tua forza interiore che tu tieni gelosamente nascosta e non permetti ad essa di venire alla luce e di manifestarsi nella sua più grande bellezza.

Montagna

Se hai visto una montagna, significa che sei una persona tenace e forte.

Sicuramente non hai avuto e hai una vita facile, ma di fatto tu sei un persona che non si arrende è lotta nonostante la salita sia ripida e faticosa per raggiungere il tuo obiettivo.

Il tuo lato nascosto è il tuo talento e la tua ambizione che ti rendono così speciale. Non ti accontenti delle briciole e lotti per la realizzazione dei tuoi desideri, per ottenere il massimo dalla vita.

Non ti arrendi sia dal punto di vita lavorativo che dal punto di vita sentimentale. Il desiderio di crescere e di affermarti a volte ti acceca al punto tale di trascurare ogni altro aspetto della tua vita e con il rischio di diventare arida e infelice.

Alberi

Se sei rimasto colpito ed affascinato dagli alberi sei una persona straordinariamente socievole, aperte e attiva più di quanto tu stesso immagini o tu voglia ammettere a te stesso.

Essere socievole per te e una dote così naturale, che tu stesso dai quasi per scontato.

E’ proprio la tua personalità così allegra e gioviale che ti fa sentire il bisogno di sentirti parte del tutto, di vivere con serenità e in armonia con gli altri.

Anche se il mondo ti spaventa tu lo affronti con la forza di un tronco che hai radici solide e braccia aperte al mondo e alla conoscenza, per dirla con una parola sola, tu vivi.

La luna e le stelle

Se il tuo sguardo si è fermato sull’immagine della luna e delle stelle, indica che sei attraversato e circondato da forze invisibili.

Di fatto sei una persona con i piedi a terra, equilibrata ma soprattutto che segue la ragione.

Il tuo istinto ha un gran fiuto, abbandonati al tuo sesto senso e spicca il volo.

Se vuoi scoprire cosa caratterizza il tuo modo di essere nel rapporto con gli altri, il test della personalità ti dice chi sei, bastano pochi minuti e qualche risposta!