Test psicologico: l’immagine che più ti colpisce rivela la vera natura del tuo subconscio

Quale immagine cattura per prima la tua attenzione? Scopri il contenuto nascosto del tuo subconscio. Sei pronto?

Che cos’è il subconscio? Con questo termine si fa riferimento a tutti quei contenuti della nostra mente esistenti o ‘operanti al di fuori della nostra coscienza’.

Con questo test della personalità riuscirai ad ottenere un’analisi introspettiva in grado di attingere in profondità e rilevare i tratti del tuo subconscio.

Pronto a scoprire cosa nasconde? Ti basterà guardare con attenzione l’immagine proposta, il primo simbolo che ti colpirà, rivelerà il tuo cosa si cela nelle profondità della tua mente:

L’albero

Se la prima immagine che ti è balzata agli occhi è l’albero che domina la scena, sei una persona estremamente precisa e minuziosa nella tua quotidianità, ma in particolar modo nelle scelte.

Non ami la fretta e desideri che ogni cosa sia perfetta in ogni suo minimo dettaglio.

Per questo motivo riesci ad andare oltre le cose, rispetto alla superficialità che spesso ti circonda. Il tuo subconscio, a tal proposito, cela grandi doti creative che potrai sfruttare per apportare benessere nella tua vita e in quella degli altri.

I bambini

Se invece a catturare per prima la tua attenzione sono stati i bambini che camminano all’ombra dell’albero sei una persona completamente trasparente, un libro aperto.

Ami l’onesta e la sincerità, due valori per te fondamentali che dai e pretendi da chi ti è vicino.

Il tuo subconscio ‘non nasconde’ nulla sulla tua personalità perché fondamentalmente ti mostri già per ciò che sei senza maschere.

La Luna piena

Se infine a notare per prima e la luna piena che illumina il cammino dei bambini nell’immagine, sei una persona insicura del proprie capacità.

Non riesci a portare a termine i tuoi obbiettivi, sei incostante, e tendi ad allontanarti da situazioni troppo scomode.

Abbi maggiore stima di te stesso per affrontare le difficoltà della vita, non nasconderti.