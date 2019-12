Test psicologico: l’immagine che vedi per prima svela la tua dipendenza sentimentale

Conosci davvero i tuoi sentimenti in fatto d’amore? Se vuoi scoprire cosa provi davvero il test psicologico ti dirà cosa nascondi in fondo al cuore!

Ogni persona prova amore ed ogni tipo d’amore è differente da persona a persona. Se sei curioso di sapere che tipo di sentimento prova a fare il test psicologico: scegli un’immagine e leggi cosa ti svela!

Il test psicologico dell’amore

L’amore è l’argomento che più ci lacera internamente. Anche chi si professa insensibile ai sentimenti prima o poi cade vittima di Cupido.

Nel nostro inconscio quindi convivono molti sentimenti, alcuni contrastanti tra loro ed un metodo utile per lasciarli emergere e capire di più su noi stessi può essere provare un test psicologico come quello che ti proponiamo.

Attraverso le immagini infatti ciò che provi nel cuore verrà in superficie e potrai scoprire che tipo di amore provi e desideri.

Sei curioso? Allora continua a leggere!

Quale immagine ha visto per prima?

Se osservi l’immagine in alto vedrai alcune immagini apparire come per magia nell’insieme del dipinto.

Tu scegli d’istinto la prima che vedi e poi leggi cosa ti svela!

1- Il viso di donna

Se hai notato il viso della donna sei una persona emotiva e molto affettuosa. Ami prenderti cura di tutti, ti spendi per far star bene le persone che ami e tutti sanno di poter contare su di te in ogni momento. L’amore che provi è profondo e stabile e vuoi lo stesso in cambio.

2- Il viso di un bambino

Se invece hai notato il volto del bambino hai ancora un lato infantile che è molto forte in te. Senti che hai ancora tanto da imparare e sei spesso insicuro nei sentimenti. Ti affidi molto al partner e a volte sei una persona volubile e capricciosa. I sentimenti che provi sono totali e non vuoi perdere chi ami.

3- Il viso di un uomo tra le foglie

Se hai notato il viso dell’uomo per te l’amore è conquista. Ti piace coccolare e riempire d’attenzioni la persona che ami ma allo stesso tempo ti annoi facilmente. Cerchi emozioni sempre nuove e i tuoi sentimenti sono un fuoco che brucia ma se non alimentato si spegne presto.

4- Un volto nell’acqua

Se ti ha colpito il volto nell’acqua sei una persona empatica e per te l’amore è serenità e tranquillità. Non ami le relazioni burrascose, per te il sentimento principale è l’amicizia ed il rispetto dell’altro. Ti innamori di chi ti capisce e condivide i tuoi interessi e sei una persona molto sincera.

5- La figura di una donna

Se hai notato la figura della donna per te l’amore è libertà ed espressione di sé.

Provi sentimenti romantici e generosi, ami tutto ciò che è poetico e ti conquista chi ti fa sognare, però non ami essere ingabbiata e a volte lasci per troppa pressione.

Se ti è piaciuto questo test continua a seguirci per scoprire altre curiosità su di te!