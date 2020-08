TEST psicologico: cosa ti salta all’occhio? Rivela il tuo pregio più grande

A volte, i disegni e le figure che percepiamo ad una prima occhiata possono essere rivelatrici di alcune sfumature caratteriali. Mettiti alla prova con questo test psicologico.

Le illusioni ottiche non sono solo intelligenti, ma sono famose per rivelare alcuni tratti della personalità! Guarda attentamente l’immagine qui sotto: il primo oggetto che vedrai rivelerà la tua migliore qualità e cosa può significare per te.

Cosa hai visto ad una prima occhiata in questo disegno?

1. Libro aperto

Sei intelligente e anche molto intuitivo. Sei praticamente un maestro quando si tratta di leggere le persone. Le persone cercano il tuo contributo e chiedono le tue opinioni perché sono indecise da sole. Affronti molto bene anche le avversità. Significa che quando la vita mette ostacoli sul tuo cammino, sei in grado di affrontarli, risolverli per poi andare avanti.

2. Rose

Hai amore. Vedi e trovi la bellezza in ogni cosa. Sei un’anima calma che preferisce stare lontano dai drammi e dalle chiacchiere senza senso. Sei gentile e spesso fai di tutto per rendere felici gli altri.

3. Croce inclinata

Sei leale. Non ti innamori rapidamente, ma quando lo fai ti sforzi di far funzionare la relazione con tutto il cuore.

Sei molto creativo con un cervello molto acuto. Hai imparato l’arte di controllare la tua mente, cosa che molte persone non sanno fare. Sei un duro e non lasci che le tue emozioni abbiano la meglio su di te.

4. Palloncini

Sei uno spirito ricco di ottimismo. I tuoi pensieri tendono a fluttuare da un posto all’altro.

Fai quello che ritieni giusto e non puoi essere domato. Quando la vita si fa dura o hai una brutta giornata, hai la convinzione che le cose andranno sempre bene. Anche nei momenti peggiori, non perdi mai la speranza.

Altre figure

5. Cuore

Tu brami amore. Sei gentile e non serbare rancore. Desideri ogni bene e hai incredibili poteri di guarigione. Ripari le persone con la tua compassione e amore e credi nel potere del perdono.

6. Leone

Sei coraggioso e impavido. Credi sempre in te stesso e non c’è spazio per il dubbio. Sei molto consapevole di te stesso, conosci le tue debolezze e i tuoi punti di forza e li sai gestire.

7. Faccina sorridente

Hai senso dell’umorismo. Sei il tipo di persona che può far ridere chiunque. Ti piace fare giochi di parole e scherzare su qualsiasi cosa. Sei essenzialmente l’anima della festa.

8. Cravatta

Hai autodisciplina. Mantieni la parola e fai solo promesse che puoi mantenere.

Lavori sodo e metti sempre il 100% in tutto ciò che fai. Gli impegni e le sfide non ti spaventano. Li affronti senza timori.