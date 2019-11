Test psicologico: la figura che più ti colpisce rivela il tuo problema più grande nella vita

Questo test psico-visivo ti aiuterà a capire qual è il tuo blocco mentale e come fare per scioglierlo. Scegli l’immagine e leggi il profilo corrispondente!

La tua personalità è composta da molti tratti ma alcuni nodi se non sciolti ci impediscono di essere felici. Prova a scoprire quali sono attraverso questo test psico-visivo.

Il test psico-visivo delle immagini misteriose

La nostra mente è per molti versi ancora insondabile.

Da sempre il funzionamento dei lati più oscuri e nascosti della personalità umana sono stati al centro degli studi di filosofi, scrittori ed in seguito di psicologi.

Molto passi avanti sono stati fatti ma il mistero legato al funzionamento della nostra psiche affascina ancora tutti.

Questo test, come altri della serie psico-visiva, utilizzano delle immagini per stimolare la nostra mente a svelare alcuni aspetti inconsci.

Ecco dunque che attraverso queste immagini potrai capire meglio come funziona la tua mente e la tua personalità. Vuoi provare?

Quale immagine mistica preferisci?

Nell’immagine che ti abbiamo allegato, sono rappresentate tre immagini mistiche ed evocative. Scegli quella che più ti attira e leggi il profilo corrispondente per scoprire quale è la tua maggiore difficoltà.

1- Il tempio della luna sull’acqua

Se hai scelto questo simbolo sei una persona molto indecisa ed insicura. Hai paura del cambiamento e ti senti sempre in bilico in acuqe totmentate. Per superare la tua difficoltà devi imparare a fidarti di più del tuo istinto e a non temere i cambiamenti.

2- La piramide dei due volti

Se il disegno numero 2 è quello che più ti ha attratto significa che sei un grande perfezionista e che per te la cosa più importante in ogni aspetto della vota è raggiungere la perfezione.

Impara ad essere meno esigente con te e con gli altri ed accetta anche la bellezza che si cela dietro l’imperfezione

3- La finestra sull’infinito

Se invece hai scelto l’immagine numero 3 sei una persona sognatrice e disponibile. Ami sempre aiutare gli altri, ti dedichi molto alla famiglia, e agli amici e in amore perdoni tanto. Cerca di pensare di più ai tuoi bisogni perché altrimenti spesso ti capita di rimanere delusa dagli altri.

Se questo test ti è piaciuto continua a seguirci per esplorare altre caratteristiche della tua psiche.