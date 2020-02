TEST: la farfalla che più ti piace svela qual è il vero spirito che guida le tue scelte

Il test che ti proponiamo oggi è di tipo psicologico e ti svelerà quale emozione guida ogni tua scelta. Non ci credi? Provalo!

Se vuoi conoscere proprio tutto della tua mente e della tua personalità questo test psicologico è ottimo: i colori di queste bellissime farfalle ti guideranno alla scoperta del tuo lato più profondo.

Il test psicologico delle farfalle colorate

Le farfalle sono tra gli animali universalmente considerati sinonimo di bellezza, delicatezza e spiritualità.

La parola “psiche” infatti in greco significa sia farfalla che anima proprio come questo delicato insetto la nostra psiche può volare in territori misteriosi.

Questo test, come altri test proiettivi, utilizza proprio il colore e la forma delle farfalle per fare emergere l’emozione che ti caratterizza.

Vuoi scoprire quale sia? Eccoti accontentato!

Quale farfalla ti piace di più?

Per scoprire quale emozione è celata nel tuo cuore scegli senza pensarci solo una delle farfalle e leggi cosa emerge.

1- Farfalla rosa intenso

Sei una persona passionale e molto concentrata su te stessa. Ti emoziona ciò che è bello, piacevole e comunica positività. Sei sempre ottimista e ami circondarti di tante persone.

2- Farfalla verde

Sei generoso ed empatico. Sai comunicare con le persone anche senza parole e ti emoziona dedicarti a fare star bene gli altri, soprattutto quando gli altri riconoscono questa tua dote.

3- Farfalla blu

La tranquillità e la serenità sono le emozioni con cui cerchi costantemente di riempire la tua vita. Sei una persona profonda ed ami conoscere gli altri sotto ogni aspetto senza giudicare mai.

4- Farfalla variopinta

L’emozione che hai nel cuore è la voglia di andare controcorrente e di uscire dalla massa. Odi la noia e o ruoli, ami tutto ciò che è contrastante che si differenzia dalla massa.

5- Farfalla gialla

Sei guidato dalla voglia di scoprire nuovi interessi, di intraprendere nuovi progetti e di conoscere sempre nuove persone. Ti emoziona infatti tutto ciò che non conosci e che stimola la tua curiosità.

6- Farfalla rosa chiaro

Per te l’amore è soprattutto amicizia e desiderio di condividere le tue esperienze con qualcuno che ti capisce e che ti può dare protezione ed affetto. Questa è l’emozione più importante che cerchi nella vita.

Se il test ti è piaciuto torna a trovarci per scoprire nuove curiosità!