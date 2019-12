Test psicologico: la divinità egizia che scegli rivela il dono speciale che hai sin dalla nascita

Lasciato guidare dal disegno della divinità egizia che più ti attira e scopri l’essenza segreta della tua anima in questo test psicologico

Questo test psicologico indaga la parte più nascosta della tua anima quella che riguarda la tua vera essenza. Vuoi conoscere che messaggio hanno per te gli antichi Egizi? Scoprilo subito!

Test psicologico e simbologia egizia

La simbologia, lo studio degli archetipi è da sempre utilizzata in ttte le culture come strumento conoscitivo dei meandri della mente umana.

Nonostante grandi passi avanti siano stati fatti nello studio della personalità e dela psicologia molti lati della nostra mente restano ancora insondabili.

Ecco che i simboli antichi possono essere utilizzati nei test proiettivi per svelare alcuni lati del nostro subconscio.

Se vuoi conoscere il messaggio delle divinità Egizie per te, fai il nostro test!

Quale divinità scegli?

Come puoi vedere nell’immagine sono rappresentate simbolicamente alcune delle più importanti divinità egizie: scegli ad istinto qurlla che più ti attrae e leggi il messaggio per te che arriva direttamente dalla tua anima!

1- Lo scarabeo

Questo simbolo indica cambiamento. Per te che forse sei troppo legato alle abitudini e a ciò che è immutabile, dalla tua anima arriva il mesaggio che avresti bisogno di accettare serenamente un profondo cambiamento sia in te che nel tuo ambiente perché è quello che serve per la tua evoluzione.

2- Il Faraone

Il simbolo del Faraone rappresenta la divinità personificata e ti parla dunque di grande saggezza e fermezza. Probabilmente hai avuto dei momenti di sfiducia in te stesso e di senso di rinuncia in passato e il messagio per te è : confida in te stesso e cerca di agire con fermezza ed autorevolezza per ottenere ciò che vuoi e per delineare i tuoi spazi.

3- Ibis Sacro

Questo simbolo ci parla di protezione e di intelligenza. Il messaggio diretto a te dal profondo della tua anima è: usa la tua intelligenza per capire chi è falso o sincero intorno a te e per proteggerti dagli inganni e dalle manipolazioni. Cerca per te e per chi ami di ottenere giustizia.

4- Il Cobra Reale

Il cobra è un animale fiero e arguto. Il messaggio che giunge per te dalla tua anima è cerca di riprendere il controllo della tua vita, sii più scaltro nelle tue scelte ma lascia andare l’ansia che ti prende. Lascia che le cose vadano come devono andare e sii pronto a cogliere i vantaggi delle situazioni.

5- Lo Sciacallo

Per gli Egizi lo sciacallo era simbolo di Anubi, il protettore dei morti. Rappresenta sia il passato che il futuro ed il messaggio per te è: smetti di vivere nei ricordi e nei rimpianti ed impara a guardare avanti. Apprezza le tue virtù e le tue capacità attuali perché sono le risorse che ti permetteranno di progredire nel futuro.

6- Occhio di Ra

L’Occhio di Ra indica potere, salute e prosperità in tutti gli ambiti. Il messaggio della tua anima è: è giunto per te il momento di godere dei risultati ottenute fino ad ora, sia nell’ambito familiare che lavorativo. E’ il momento di far valere le tue opinioni ma attento a non dar troppo peso ai giudizi degli altri.

Se questo test ti è piaciuto continua a seguirci per scoprire atre curiosità della mente umana!