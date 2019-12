Test psicologico: il cerchio che disegneresti svela il trauma passato che ti condiziona

Hai ancora qualcosa di irrisolto che proviene dal passato? Scopri di cosa si tratta attraverso questo test psicologico, basta scegliere uno dei disegni!

Il nostro mondo interiore è fatto di molti aspetti oscuri. Alcuni riguardano dei traumi subiti nel passato e di cui portiamo ancora i segni. Scopri qual è il tuo in questo test psicologico!

Test psicologico rivela la ferita che porti dentro

L’infanzia è fatta di tante esperienze diverse che contribuiscono alla crescita sia fisica che psicologica degli individui. Alcune di essere sono positive mentre altre negative o comunque vengono percepite come tali della mente ancora in formazione.

A quel punto si creano dei blocchi inconsci che ci si porta dietro fino all’età adulta e se non identificati possono dare il via a comportamenti o dinamiche sbagliate nei rapporti interpersonali.

E’ quello che svela questo test, che ti permette di capire quale potrebbe essere stato un tuo trauma infantile e che con cosa dovresti fare pace.

I test detti proiettivi di questo tipo sono molto utili agli psicologi ma anche le persone comuni possono divertirsi a scoprire qualche curiosità sul loro subconscio.

Quale disegno scegli?

Sei curioso di conoscere l’origine di alcuni tuoi comportamenti? Scegli d’istinto il disegno che più ti attrae e leggi a quale trauma infantile corrisponde! Ti ricordiamo che non si tratta di diagnosi scientifiche o mediche ma solo di una curiosità perciò per approfondimenti o problemi più seri bisogna rivolgersi agli specialisti competenti.

Disegno 1

La scelta del primo disegno fa emergere la paura del rifiuto che deriva da episodi del passato in cui ti sei sentito giudicato in maniera troppo rigida dalle figure di riferimento. Per questo motivo nel presente sei molto distaccato dalle relazioni e diffidente. Per stare meglio dovresti aprirti agli altri dando fiducia.

Disegno 2

Se hai scelto il numero 2 è probabile che in passato tu abbia subito il trauma del tradimento. Non per forza in un rapporto di coppia ma anche da parte di un amico o delle figure di riferimento. Oggi dunque tendi ad isolarti e scappi dalle relazioni quando cominciano a diventare più coinvolgenti. Al contrario avresti bisogno di stare più in compagnia.

Disegno 3

Il terzo disegno svela come il tuo timore che proviene dal passato riguardi l’umiliazione. Forse durante gli anni passati ti è capitato di sentirti offeso anche pesantemente per qualche tuo difetto fisico o difficoltà, nell’ambiente della scuola o degli amici. Ciò ti ha lasciato un atteggiamento aggressivo e di sfida che cela una voglia di proteggersi. Provare ad esprimere sinceramente quello che provi potrebbe aiutare a farti capire dagli altri.

Disegno 4

Se hai scelto il disegno numero 4 hai provato in passato la ferita dell’abbandono non per forza reale ma che tu hai percepito tale dalle persone di riferimento. Ora ti porti dietro questa ferita e temi di essere lasciato solo vivendo con molta ansia ogni evento stressante della vita. Cogli il lato positivo della tua grande forza e prova a guardarti intorno scoprirai che non sei mai solo!

Ti è piaciuto il test? Se sì continua a seguirci per scorire altre curiosità sulla tua personalità!