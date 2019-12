Test psicologico: lo scarabocchio che faresti svela il blocco infantile che ti condiziona

Alcuni eventi vissuti nell’infanzia ci hanno colpito negativamente, con il test psicologico dei disegno infantile scoprirai quale è il tuo blocco interiore

Come saresti se non avessi vissuto delle esperienze negative nell’infanzia?questo test psicologico attraverso un disegno infantile ti svela quali sono i motivi reconditi di alcuni tuoi atteggiamenti attuali. Sei curioso?

Test psicologico dei disegni infantili

La psicologia dell’individuo è molto complessa e deve essere indagata da esperti professionisti come psichiatri e psicologi.

In una certa misura però si può giocare con i segreti della mente attraverso dei test proiettivi.

Tali test individuano dei tratti della personalità attraverso simboli che possono quindi indicarci paure, desideri o ferite inconsce.

Dunque se vuoi divertirti a conoscere un aspetto di te che forse non conoscevi fai questo test!

Quale disegno scegli?

Osserva l’immagine allegata e scegli ad istinto il disegno che più ti attrae, poi leggi il profilo corrispondente!

Disegno n’1

Se hai scelto il primo disegno il blocco da sciogliere che risale alla tua infanzia riguarda la paura del rifiuto. Hai vissuto infatti emozioni negative legate alla sensazione di non essere apprezzato da una o più figure di riferimento e ciò ti ha lasciato una tendenza a non credere in te stesso. Cerca di capire che la forza interiore non dpende dai giudizi altrui.

Disegno n’2

Il disegno numero 2 ti svela che il blocco che ti porti dietro dall’infanzia riguarda la paura del tradimento. Il vissuto legato a qualche episodio in cui ti sei sentito tradito da persone per te importanti nell’infanzia ti porta a non fidarti degli altri. La sfida è capire che aprendoti agli altri potresti soffrire ma anche vivere rapporti più importanti e significativi di ora.

Disegno n’3

Se il disegno 3 ti ha colpito probabilmente ti porti dietro la paura dell’umiliazione. Devi aver vissuto come umiliazioni delle battute che ti sono state fatte da genitori ed amici, magari sulla tua forma fisica o sulla tua intelligenza e da allora lo scopo della tua vita è dimostrare la tua superiorità. Devi imparare a rilassarti e a vivere la vota senza considerarla una sfida continua.

Disegno n’4

Se sei stato attratto dal disegno 4 la tua paura è legata all’abbandono. Durante l’infanzia alcuni episodi ti hanno fatto sentire solo e lasciato a te stesso ed ora hai la tendenza a legarti troppo alle persone soprattutto a quelle personalità che tendono a imporre il loro volere. Ciò ti crea malessere, dovresti provare a vedere i lati positivi della solitudine e imparare ad essere indipendente poco a poco.

Ti è piaciuto il test?