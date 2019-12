Test psicologico: cosa ti salta all’occhio rivela quello di cui hai più bisogno in una relazione

L’immagine che vedi per prima ti svela che amore stai cercando, concentrati e dicci cosa vedi in questo test psicologico!

Se sei curioso di sapere che tipo di amore stai cercando puoi scoprirlo attraverso questo test psicologico, basta osservare con attenzione l’immagine e indicare la prima figura che riesci a vedere!

Test psicologico delle immagini nascoste

I test psicologici hanno la particolarità di riuscire a renderci più consapevoli di alcune caratteristiche della nostra personalità di cui magari non siamo a conoscenza.

Nessun test ha la pretesa di scientificità ma ci può soddisfare qualche curiosità su noi stessi.

Ad esempio l’amore è uno dei temi più interessanti a qualunque età e possiamo voler capire quale è il tipo di rapporto che il nostro inconscio sta cercando.

Quale figura vedi per prima?

Sei una persona emotiva o schiva? Vorresti un amore passionale o sicuro?

Non pensare a nulla mentre osservi l’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio pagina e prova a vedere quale figura noti per prima, poi vai a leggere il profilo corrispondente.

1- Coccodrillo

Se hai visto per prima la testa del coccodrillo sei una persona molto irruente e che vuole tutto dalla vita. Non ti spaventi facilmente ed accetti le sfide della vita. Anche in amore cerchi un rapporto stimolante e mai scontato, attento a non apparire troppo aggressivo al partner e a far emergere di più il tuo lato dolce.

2- Barca

Se ti ha attirato l’immagine della barchetta sei una persona sognatrice: l’amore che vorresti trovare è quello ideale e allora passi molto facilmente da una storia all’altra perché ti sembra che nessuno soddisfi i canoni che cerchi. Cerca di essere meno esigente e fermati a vedere cosa hai forse ti stupirai di aver già trovato la persona giusta!

3- Linea di tracciato

Se invece hai notato subito la linea del tracciato ecocardiografico vuol dire che sei una persona emotiva e sincera. Metti al primo posto i sentimenti e sei disposto a tutto per ottenere e conservare l’amore dei tuoi sogni. Sei molto onesto con il partner e pretendi sincerità ad ogni costo, sei però molto geloso e sospettoso. Prova a fidarti di più.

Ti è piaciuto il test? Se sì torna a trovarci per scoprire altre curiosità sulla personalità!