Test psicologico: cosa ti salta agli occhi svela la tua debolezza, la parte più sensibile

Le immagini fantastiche di questo test psicologico ti svelano i lati più profondi della tua personalità. Indica cosa vedi e scopri le tue paure!

Se sei curioso di scoprire cosa nasconde il tuo inconscio devi provare il test psicologico che ti proponiamo oggi, che ti svelerà alcuni pregi e difetti del tuo carattere!

La personalità svelata da un test psicologico “onirico”

I sogni ci rivelano spesso quello che nascondiamo in fondo al cuore. Lo teorizzò già Freud e gli psicologi moderni continuano a dare molta attenzione all’attività onirica delle persone.

Anche questo test psicologico potrebbe rappresentare un sogno: le immagini fantastiche sono armoniosamente fuse in questa illusione ottica allo scopo di far emergere i nostri pensieri più intimi.

Vorresti scoprire cosa nascondi in fondo al cuore?

Corri a provare il test!

Che immagine vedi per prima?

Come avrai potuto osservare dalla foto allegata all’inizio dell’articolo in questo test viene utilizzata una illusione ottica: alcune immagini sono fuse insieme in modo da ingannare la nostra mente che sarà portata a vederne solo una per prima.

Prova ad indicare solo la prima immagine che hai visto e dopo leggi cosa rivela su di te. Buona lettura!

1- Sirena

Se hai visto la sirena come prima cosa sei una persona fortemente sognatrice e malinconica. Pensi spesso al passato e vivi di rimpianti, ma vorresti allo stesso tempo conquistare nuovi lidi dove poter vivere felice. Sei molto romantica e ami ricevere le cosiddette “prove d’amore”. Cerca di vedere anche il lato pratico delle cose e a credere di più in te stessa.

2- Tritone

Se hai notato subito il tritone sei una persona molto determinata e con le idee ben chiare. Non temi di dover lottare per le tue idee e sei riconosciuto come un leader naturale da chi ti è accanto. Cerca a volte di agire meno d’impulso e tieni in maggior considerazione le opinioni di chi ti vuol bene.

3- Uomini e Donne nelle rocce

Se hai notato prima di tutto il resto le figure incastonate nelle rocce sei una persona metodica ed osservatrice.

Vuoi sempre che tutto vada come hai predisposto e ti crea molta ansia non avere tutto sotto controllo. Prova a lasciare spazio all’idea che anche la perfezione può avere un suo fascino e cerca di circondarti di persone che ti diano tranquillità.

Se ti è piaciuto questo test torna a trovarci per scoprirne altri ancora più interessanti!