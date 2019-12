Test psicologico: i primi 2 animali che vedi rivelano la parte più profonda della tua anima

Ognuno di noi ha un lato del carattere istintivo e animale, con questo test psicologico potrai scoprire la tua vera personalità

Quale caratteristica animale ti appartiene? Potresti stupirti leggendo la risposta a questo test psicologico, osserva bene l’immagine ed esplora i meandri della tua mente!

Il test psicologico degli animali

Alcuni lati della nostra mente risultano ancora insondabili e gli studiosi cercano sempre nuovi metodi per mappare sia il carattere che le immense funzionalità del cervello degli individui.

Alcuni strumenti come i test di personalità possono darci uno squarcio sulla psicologia delle persone, portando alla luce alcuni tratti instintuali e animali del nostro IO.

Se ti appassiona conoscere l’insondabilitá della mente umana questo test fa al caso tuo!

Quale coppia vedi per prima?

L’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio pagina potrà risultarti a prima vista confusa.

Ciò accade perché si tratta di un’illusione ottica: molte altre immagini sono sovrapposte in un unica foto.

Se però ti concentri e svuoti la mente vedrai una coppia di animali: indica quale coppia hai notato per prima, senza barare, e leggi il profilo corrispondente.

1- Orso e Cane

Se l’immagine che ti è saltata all’occhio per prima se la coppia orso-cane vuol dire che sei una persona estremamente fedele e attaccata alle consuetudini. Ami la famiglia prima di tutto e faresti di tutto per proteggere le persone che ami, hai però un lato dolce come il miele che scopre solo chi ti conosce bene.

2- Due Anatroccoli

Con la scelta della coppia numero due riveli di essere una persona con un animo delicato e che affascina gli altri con la propria innocenza e apparente fragilità. Se sei riuscito a vedere questa immagine sei anche perfezionista e molto esigente sia con gli altri che con te stesso.

3- Il Cavallo e l’Uccello

Se hai scelto la coppia numero 3 la tua personalità è sensibile e generosa.

Sei uno spirito libero e sei aperto alle relazioni con gli altri con cui ti poni sempre in maniera schietta e sincera. Le persone vedono in te un leader positivo e sei molto apprezzato sul lavoro.

4- Il Cavallo e il Delfino

Se hai scelto l’ultima coppia sei una persona allo stesso tempo estroversa e molto caparbia.

Come il delfino infatti hai una grande intelligenza, gentilezza e capacità di mediazione e come il cavallo sei testardo per seguire i tuoi ideali. Sei anticonformista e difendi sempre i deboli e le cause bisognose.

Se questo test ti è piaciuto continua a seguirci per scoprire altri lati più profondi della tua personalità!