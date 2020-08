TEST psicologico: Quale figura vedi? Cosa rivela su di te e sul rapporto col partner

Come ti relazioni con il tuo partner? La prima cosa che vedi in figura dice qualcosa di più sulla tua storia d’amore

Una famosa citazione di Herman Hesse recita: “L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà.“.

Sei curioso di scoprire come ti approcci al tuo partner? Scoprilo con questo semplice test psicologico dell’amore.

Test psicologico dell’amore

Negli ultimi anni, è consuetudine leggere in rete test che si basano sulle nostre abitudini quotidiane, come la torta che più ci piace, o che si basano sulle illusioni ottiche. In questo caso, è necessario osservare attentamente l’immagine in evidenza e rispondere, senza pensarci troppo, alla seguente domanda. Cosa hai notato per prima tra il volto di una donna e di un uomo?

La risposta a questo quesito può mettere in luce il tuo modo in cui ti approcci al tuo partner. Non ha alcuna valenza scientifica ma è un modo divertente per scoprire qualcosa di più sulla tua relazione. Di seguito i profili corrispondenti:

Il volto di un uomo

Se la prima cosa che hai visto è il volto di un uomo, significa che sei una persona introversa, che fa fatica ad esprimere cosa provi veramente. Spesso preferisci mettere un freno ai tuoi impulsi e alle tue emozioni: non fai mai il primo passo.

Quando inizi una storia d’amore, apri pian piano il tuo cuore alla persona che ti è accanto che ha modo di conoscere la parte più dolce di te. Un consiglio? Prova a lasciarti andare e vivi serenamente le tue sensazioni.

Il volto di una donna

Se hai visto il volto di una donna, significa che sei una persona che ha un grande cuore. Quando decidi di impegnarti lo fai seriamente perché credi fortemente che l’amore sia tutto quello di cui hai bisogno per raggiungere la felicità. Sei sempre sincero e pretendi che la persona che è al tuo fianco faccia lo stesso con te.

L’unico problema è che temi che tutto possa finire da un momento all’altro. Un consiglio? Non pensare al futuro ma goditi ogni momento con il tuo partner.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.