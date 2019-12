Test psicologico: come scrivi sul telefono rivela il tuo difetto più grande

La personalità emerge da tanti piccoli gesti, scopri di più su di te con questo test psicologico dal modo in cui scrivi sul cellulare. E tu come lo fai?

Oggi giorno anche un test psicologico si è adeguato alla tecnologia e il modo in cui scriviamo sul cellulare può indicare com’è la nostra vera personalità. Scoprilo anche tu!

Il test psicologico che sfrutta la tecnologia

Da sempre la mente degli esseri umani rappresenta il più stimolante dei misteri perché per alcune caratteristiche che vengono scoperte molte altre facoltà sono sconosciute.

I test usati dagli psicologi o anche quelli che diventano virali sui social, possono fare emergere le caratteristiche principali della personalità attraverso simboli oppure gesti della vita quotidiana.

Scegli come scrivi

Se sei curioso di scoprire come sei davvero trova il modo in cui tu scrivi solitamente sul tuo smartphone nell’immagine che ti abbiamo allegato all’inizio e poi leggi cosa svela di te!

Modo A

Se tenete il telefono con un’unica mano e scrivete con il pollice significa che siete persone sempre indaffarate.

Non vi fermate mai e avete sempre qualche progetto nuovo da portare a termine. La vostra personalità è molto coinvolgente e gli altri vi cercano perché siete sempre di ottima compagnia.

Dovresti provare a rilassarti ogni tanto e a pensare anche al tuo lato emotivo.

Modo B

Se scrivete sempre con una sola mano ma appoggiando il telefono nell’altra siete anche voi persone molto piene di vitalità che amano avere sempre la vita piena di impegni.

Però a differenza del profilo A siete persone più caute e prudenti.

Vi piace programmare i vostri impegni e valutate sempre i rischi, difficile cogliervi impreparati ma dovreste lasciarvi un po’ andare.

Modo C

Avete scelto il modo più complesso per scrivere anche se può non sembrare. Quello che fa capire è che la tua personalità è molto complessa e variegata.

Sei intelligente e con una mente svelta ma spesso ti senti fuori posto con le persone.

Preferisci allora stare da solo ma non sei felice perché ti senti di non essere capito. Dovresti provare ad aprirti di più.

Modo D

Se tieni il cellulare con una mano come nel profilo B ma scrivi usando l’indice significa innanzitutto che non ami molto la tecnologia e non sei pratico.

Sei sensibile e preferisci altre attività alternative e più antiche come la lettura, la scrittura a mano.

Ami le relazioni faccia a faccia con le persone e ti piace dare consigli. Prova anche a tenerti al passo con i tempi senza abbandonare i tuoi valori.

Allora ti è piaciuto il test? Se si torna a trovarci e scopri altri lati del tuo modo di essere!