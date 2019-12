Sei sicuro di sapere cosa realmente pensano gli altri sul tuo conto? Fai questo test di personalità, scegli l’immagine e lo scoprirai subito.

Scopri se le persone ti vedono nello stesso modo in cui tu pensi di apparire. Prova a fare questo test di personalità e resterai sorpreso dal risultato, forse non ti conosci davvero!

Se non hai paura della verità fai il test di personalità!

Vorresti scoprire come appari alle persone che ti frequentano? Quali sono i tuoi difetti e i tuoi pregi agli occhi degli altri?

Puoi provare a scoprirlo tramite questo test di personalità che attraverso delle immagini che evoca dei significati inconsci che possono fare emergere lati del nostro carattere di cui non siamo consapevoli.

Molti test detti proiettivi vengono utilizzati dagli psichiatri per diagnosticare disturbi della personalità ma qui tu potrai semplicemente divertirti a curiosare un po’ nel tuo carattere e magari confrontare i risultati con quelli di amici o partner.

Quale immagine ti attira di più?

Affinché le immagini parlino alla tua parte più inconscia prova a liberare la mente e scegli d’impulso la foto che più ti attrae. Poi leggi cosa rivela di te!

1. Città con nebbia e campagna

Se la versione uno ti ha colpito più di tutte sei una persona emotiva ed insicura. Dai un grandissimo peso ai sentimenti e vivi di alti e bassi molto forti. Anche nei rapporti personali sei altalenante, a volte chiudi le comunicazioni improvvisamente e gli altri fanno fatica a starti dietro.

Cerca di non farti trascinare dalle emozioni e valuta le situazioni anche razionalmente e le persone ti considereranno più affidabile.

2. Città con tramonto e strada sterrata

Se hai scelto la seconda immagine sei molto saggio e riflessivo. Ragioni sempre molto prima di agire ma quando parti non c’è nulla che ti possa fermare. Non hai paura di nessun ostacolo e sei ottimista. Gli altri ti vedono come un grande amico, di compagnia e sincero, forse a volte avresti bisogno di lasciarti andare di più con le persone più intime.

3. Città con visuale panoramica

Se hai scelto la terza immagine sei una persona forte e che tutti vedono come un leader.

Prendi in mano le situazioni difficili e riesci sempre a tranquillizzare chi è attorno a te.

Sei però poco capace di esternare i tuoi sentimenti e sei introverso. Per questo conquistarti è un po’ come conquistare una vetta: difficile ma con una vista mozzafiato.

Ti è piaciuto il test?Ti sei ritrovato nella descrizione? Se vuoi lasciaci il tuo commento e torna a fare i test di personalità!