Test psicologico: il cerchio che ti attira svela qual è il limite che hai nelle relazioni

L’amore è misterioso ed affascinante, vuoi sapere se sei più razionale o più emotivo? Questo test di personalità dei cerchi te lo svelerà!

Sei appassionato di psicologia o solo curioso? Questo test di personalità ti stupirà e ti aiuterà a capire quale sia il tuo atteggiamento in amore.

Il test svela la tua personalità in amore

Ogni individuo è diverso dall’altro e spesso non riusciamo proprio a capire il comportamento degli altri.

Uno degli ambiti più misteriosi delle emozioni umane è l’amore ed ognuno è diverso nel modo di affrontarlo.

C’è chi è più coraggioso, chi più timoroso e spesso non siamo nemmeno noi consapevoli.

I test come quello che ti proponiamo quindi possono essere utili nel fare emergere tali lati inconsci.

Quale cerchio scegli?

Il cerchio che più ti attira svelerà come sei in? amore, quale emozione ti domina.

Se sei curioso scegli d’impulso uno dei cerchi!

1- La Paura

Se hai scelto il cerchio numero 1 in amore sei condizionato dalla paura e sei diffidente. Sei stato ferito in passato e quindi hai timore a lasciarti andare. Anche quando accetti il rapporto a due resti sempre un po’ distaccato e ciò però ti porta a privarti di alcune emozioni.

2- Il Mistero

Il numero 2 indica che sei una persona che non è mai soddisfatta. In amore ti annoi facilmente, appena la conoscenza dell’altro diventa quotidianità. Per te è necessario tenere viva nel rapporto la fiammella del mistero e della sperimentazione insieme al partner.

3- Il progetto di vita

Se hai scelto il numero 3 in amore cerchi la stabilità. Sei una persona che da molta importanza ai progetti importanti, all’impegno e alla fedeltà. Il tuo partner ideale sarà quello che condividerà con te il tuo progetto di vita e che saprà darti sentire la serenità e la tranquillità.

4- L’ impulsività

Il cerchio numero 4 rivela che in amore quello che ti guida è l’impulsività. Sei sempre pronto a nuove esperienze e ti butti a capofitto in flirt e avventure che a volte poi finiscono velocemente come sono iniziate. Anche in coppia fai tante sorprese e non fai mai annoiare il partner.

5- Il cuore

Se hai scelto il cerchio numero 5 sei una persona estremamente emotiva. Usi sempre il cuore nelle scelte d’amore e hai grandi slanci d’affetto.

Sei sempre pronto ad aiutare il partner ma vieni ferito facilmente perché sei molto sensibile.

6- L’analisi

Se hai scelto il cerchio numero sei la tua personalità è quella di una persona molto razionale e analitica. Ragioni molto e analizzi sia il partner sia le esperienze che vivete insieme, facendolo sentire sotto esame. In realtà per te è una forma di attenzione, ma cerca di puntare anche sulla dolcezza.

