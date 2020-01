Test psicologico: il biscotto che mangeresti svela la parte di te che tendi a nascondere

I biscotti sono sicuramente buoni ma sapevi che potevano anche svelare delle verità sulla tua personalità? Non ci credi? Fai questo test e stupisciti!

Quello che ti proponiamo oggi è di sicuro il test più dolce di tutti: scegli il biscotto che più ti ispira e potrai scoprire delle verità sulla tua personalità che ti lasceranno a bocca aperta

Test della personalità dei dolci!

La nostra personalità è fatta da tante caratteristiche diverse intersecate tra loro in un ordine del tutto originale.

Non esiste infatti un individuo che ha una personalità totalmente uguale a quella di un altro.

Eppure alcuni tratti comuni possono essere facilmente tracciati grazie ad alcuni strumenti che vengono utilizzati anche dagli psicologi.

Certo qui non abbiamo nessuna presunzione di scientificità ma è simpatico provare a scoprire attraverso dei test come quello che ti proponiamo oggi delle parti del nostro subconscio che non pensavamo di possedere!

Mettiti alla prova e corri a leggere come fare, ma attento: con questo test ti verrà anche l’acquolina in bocca!

Quale biscotto preferisci?

Se sei curioso di scoprire cosa i biscotti possono rivelare della tua personalità non perdere altro tempo e scegli quello che istintivamente ti attira di più!

1- Biscotto al cioccolato

Sei una persona che non da molta importanza alle piccole cose nè all’aspetto fisico. Per te è importante la sostanza delle cose e sei molto socievole ed aperto verso le relazioni sociali.

2- Biscotto con gocce di cioccolato

Sei una persona molto decisa, sai cosa vuoi e dove stai andando.

Non temi le avversità e anzi ami le novità e le nuove conoscenze. Non temi di lottare per i tuoi sogni anche se difficili.

3- Biscotto quadrato

Sei una persona con una grande capacità organizzativa. Ami progettare tutto nei minimi dettagli ma non ti spaventano le nuove sfide. Ti piace viaggiare soprattutto in compagnia di chi ami.

4- Biscotto a sfoglia

Sei molto sensibile ed emotivo. Dai largo spazio ai sentimenti e ti lasci trascinare dalle emozioni. Sei impulsivo ed è molto facile ferire i tuoi sentimenti perchè ti esponi troppo nelle relazioni.

5- Biscotto girella

Sei una persona energica ed ottimista. Sei considerato un leader perchè sa sempre come uscire dalle situazioni difficili, ma sei anche molto umorale perchiò non sempre vieni capito. Sei sincero ed onesto anche a costo di ferire.

Ti è piaciuto il test? Torna a trovarci per scoprire altre curiosità inedite sulla mente umana!