Test psicologico: l’animale che vedi per primo svela il vizio che condiziona i tuoi comportamenti

Test psicologico: l’animale che vedi per primo svela il vizio che condiziona...

Se pensi di conoscere tutto di te prova questo test psicologico e resta stupito da un lato del tuo carattere che non sapevi di avere!

Vuoi conoscere il lato della tua personalità più nascosto nel tuo inconscio? Con questo test psicologico puoi scoprirlo semplicemente indicando l’animale che vedi per primo. Libera la mente!

Vizi e virtù che emergono dal test psicologico

Come in altri test psicologici, anche in questo dovrai lasciar emergere un tuo lato nascosto.

Dovrai scegliere solo un animale e scoprire quale difetto non sapevi di avere.

Quale animale vedi?

Cerca di scorgere un animale nell’immagine, quello sarà il messaggio per te!

1- Piccione

Sei una persona empatica e sensibile. Ami stare con gli altri e aiutare il prossimo. Non hai attenzione per le cose materiali.

2- Farfalla

Sei un’edonista, ti colpisce tutto ciò che è nuovo e bello. Per te esiste solo l’esplorazione di nuove esperienze e ti annoi facilmente. Cerca di essere meno superficiale.

3- Falco

Sei una persona libera ed indipendente. Non vuoi legarti a nessuno, stai bene in solitudine ma dovresti aprirti agli altri ed essere meno presuntuoso.

4- Cane

Il cane ti dice che sei una persona fedele e costante. Hai un grande senso della famiglia ma dovresti imparare ad apprezzare l’imprevisto e la libertà.

5- Lupo

Hai la capacità di vivere da solo e in gruppo, sei molto intelligente ed intuitivo ma dovresti essere meno impulsivo e ponderare le conseguenze delle tue azioni.

6- Mantide

Sei una persona molto astuta e pianificatrice. Sai cosa vuoi e come ottenerlo, forse dovresti giocare di meno con le persone ed essere più sincera.

7- Granchio

Hai una personalità vivace e giocherellona. Ti piace apparire e dai importanza ai sentimenti. Smetti di sentirti al centro del mondo e pensa di più agli altri.

8- Cavallo

Nel profondo sei anticonformista e ribelle ma hai un grande autocontrollo che blocca le tue azioni. Smetti di sentirti giudicato ed esprimi ciò se sei.

9- Pollo

Sei una persona timida e timorosa, non ti piacciono le liti e tendi a rinunciare se la situazione è difficile. Lavora sulla tua autostima e prendi in mano la tua vita!

Ti è piaciuto questo test? Lasciaci un commento e torna a trovarci per altre curiosità sulla personalità