Test Psicologico: l’animale che più ti colpisce rivela il lato più cupo della tua anima

Quale animale salta per primo alla tua attenzione? Scopri il lato più oscuro della tua personalità. Sei pronto?

Ognuno di noi ha un lato nascosto e oscuro. A volte determinate situazioni ci mettono nelle condizioni di tirarlo fuori, cosa che spesso ci spaventa, credendo di non essere in grado di compiere certe azioni o dire determinate cose.

E’ quell’angolo del nostro inconscio che ci portiamo dietro sin dalla nascita e ci accompagnerà per tutta la vita.

Pronto a scoprire il lato più oscuro della tua personalità? Ti basterà guardare con attenzione l’immagine, il primo animale che catturerà la tua attenzione ti darà la risposta. Corri a scoprire il tuo risultato

Il Re della foresta, il lupo alpha

Se la prima immagine che ti è balzata agli occhi è quella del lupo, sei una persona che fonde insieme mitezza, lealtà, rabbia e aggressività.

In base alla situazione, per mera sopravvivenza decidi se esternare il tuo lato ‘amichevole’ o quello ‘feroce’ in particolar modo quanto avverti una pesante minaccia intorno a te.

Il gatto nero, l’affascinante ‘Re del cimitero’

Se invece hai notato il gatto nero hai una personalità profondamente contraddittoria. Se per un verso sei calmo, dolce e tranquillo, dall’altro lato hai un animo ribelle e selvaggio.

Come un gatto nero, iconico simbolo della superstizione, sei una persona affascinante, elegante e carismatica.

Il Re dei rapaci, l’avvoltoio

Se per primo ha visto l’avvoltoio sei una persona senza scrupoli, che come un rapace è in grado di attaccare anche le persone più fragili e vulnerabili.

Nessuna contraddizione nella tua personalità, anche se attacchi brutalmente solo chi ti attacca e ti ferisce. I malcapitati che oseranno danneggiarti, chiunque sia, dovrà fare i conti con il tuo lato bestiale.

L’Orso, il Re del bosco

Se ti ha colpito l’orso in prima istanza sei una persona dal carattere forte e coraggioso, un vero guerriero soprattutto quando devi raggiungere un obiettivo.

Nulla ti ferma, e sei assetato di potere, e sei disposto a tutto per ottenere ciò che vuoi anche percorrere strade ‘traverse’.

Ma spesso questo tuo modo di agire si ripercuote su te stesso, ed è li che poi vengono fuori le tue debolezze.

Il Re della morte, il corvo

Se infine hai notato per primo il corvo, sei una persona astuta e camaleontica, in grado dunque di adattarsi alle circostanze e a chi lo circonda.

Il tuo più grande dono è quello di riuscire a nascondere il tuo lato oscuro. Scateni la tua ira solo se ferito o attaccato.