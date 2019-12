Test psicologico: l’animale che ti salta agli occhi svela la parte di te che tendi a nascondere

Il carattere di ognuno ha molti lati oscuri e con questo test potrai scoprire la tua vera personalità grazie all’immagine di animale che vedi per primo!

Sai indicare quale immagine ti ha colpito per prima in questo test di personalità? Concentrati e dai solo una risposta, avrai la possibilità di scoprire divertendoti dei lati del tuo carattere che non conoscevi!

Un test per svelare la nostra personalità

La nostra personalità dipende da tanti fattori e nessuno ha una personalità del tutto uguale all’altra.

Esistono degli strumenti utilizzati anche dagli psichiatri e dagli studiosi della mente che utilizzano le immagini come veicolo di significati profondamente radicati in noi.

Tali immagini o simboli vengono inseriti in test come quello che ti proponiamo per spingere chi guarda a credere di vedere solo un immagine piuttosto che un’altra.

Dunque se sei curioso di scoprire qualcosa in più su te stesso prova a fare il nostro test!

Quale animale vedi per primo?

Riguarda l’immagine che ti abbiamo allegato all’articolo: comprende diverse immagini di animali ma tu ne vedrai solo una per prima. Concentrati molto bene e scegli di getto solo una di queste figure, poi leggi a cosa corrisponde.

1- Leone

Se hai notato il leone sei una persona ottimista ed attiva che vuole sempre imporre le proprie idee sugli altri. Sei disposto a lottare per quello in cui credi e ami che le persone ti considerino un leader e ti affidino compiti importanti anche se poi la tua indole pigra si fa sentire e tendi a procrastinare gli impegni presi.

Impara ad ascoltare di più i consigli di chi hai intorno a te.

2- Zebre

Se hi visto per prime le zebre vuol dire che sei una persona molto socievole, che ama stare in compagnia e fare sempre cose divertenti.

Spesso ti sei però trovato in mezzo a problemi che riguardavano perché non riesci a prendere una posizione decisa e nelle discussioni tendi a mimetizzarti in attesa che la bufera sia passata. Dovresti prendere più coraggio riguardo le tue idee.

3- Uccello

L’uccello sulla schiena della zebra è il più difficile da vedere dunque significa che sei una persona molto attenta ai dettagli, molto precisa e puntigliosa. Ami l’ordine e la chiarezza non ti piacciono le situazioni oscure ma non disdegni qualche piccola “bugia bianca” detta da te. Sei anticonformista e indipendente, devi imparare a comunicare in maniera chiara.

4- Zebre e leoni

Se sei riuscito a vedere sia il leone che le zebre contemporaneamente rientri nella piccola minoranza che ha tale capacità. E ciò indica anche che nella vita riesci a fare molte cose insieme e tutte con ottimi risultati. A volte però questo tuo impegnarti su molti fronti ti provoca parecchia ansia e dovresti imparare ogni tanto a far spazio nella tua testa e a goderti momenti di ozio e relax totale.

