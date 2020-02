TEST: l’animale guida che scegli svela la tua dote nascosta che affascina chi ti circonda

I vari tratti della personaltà possono essere definiti anche in base ad un divertente test psicologico, scopri come sei seguendo il tuo animale guida.

Vorresti sapere quale aspetto di te può emergere attraverso il tuo animale guida? scegli quello che più ti ispira in questo test psicologico e stupisciti!

Test psicologico degli animali guida

Nelle tradizioni orientali e precristiane, gli animali hanno rappresentato sempre delle risorse sia pratiche per la vota di tutti i giorni, fornendo agli esser umani cibo, pelli, latte ecc, sia come simboli di valori più elevati.

Ad ogni animale si associava una o più caratteristiche che potevano essere ritrovate negli uomini e per tale motivo spesso erano considerati delle divinità o delle guide.

Queste idee, seppur a livello inconscio, sono rimaste in tutte le culture dunque i test psicologici usano le varie simbologie per estrapolare caratteristiche della personalità.

Ovviamente non vi è nessun intento scientifico o diagnostico ma se vuoi divertirti a curiosare nella tua psiche, fai questo test!

Qual è il tuo animale preferito?

Guarda l’immagine iniziale e scegli senza pensarci l’animale che più ti ispira. Poi leggi il profilo che ti riguarda.

1- Delfino

Se ti attira il delfino sei una persona molto spirituale e profonda. Hai una compassione fuori dal comune e potresti essere destinato a grandi imprese di natura sociale. Fai attenzione a non sottovalutare i tuoi piccoli bisogni personali.

2- Elefante

Se hai scelto l’elefante la tua indole è tranquilla esternamente ma dentro ardi dalla voglia di libertà. A volte ti seti oppresso dalla vita quotidiana e dalle responsabilità ma non lasci mai il tuo posto perché sei affidabile per familiari e amici.

3- Colibrì

Il piccolo e veloce colibrì diventa il tuo animale guida se sei una persona molto energica e vitale. Hai una personalità multisfaccettata, sei allegra e dopo un attimo ti rabbui. Ami le novità e hai molte ambizioni a cui non vuoi rinunciare.

4- Lupo

Il lupo ti guida nella scoperta del tuo inconscio, perché hai molti lati della tua personalità su cui ancora non hai fatto luce. Hai sofferto in passato e vuoi avere la tua riscossa nel presente. Sei diffidente verso le novità ma non hai paura di esporti.

5- Koala

Sei una persona molto emotiva, come il koala che rappresenta la tua voglia di essere amato e di amare incondizionatamente.

Hai bisogno di sentirti protetto e ti piace tutto ciò che ti permettere di crescere sia intellettivamente che emotivamente.

6- Cavallo

Il cavallo ti svela che la tua indole è profondamente ribelle ed inquieta. Non stai bene nella quotidianità ed ami tutto ciò che rappresenta il viaggio, sia fisico che mentale. Ami sovvertire gli schemi ma ti affezioni a chi sa lasciarti libero di esprimerti.

