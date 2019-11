Test psicologia: sai Amare? Cosa vedi subito rivela quanto riesci a donarti all’altro

Questo test rivela il tuo modo di amare. Scegli l’immagine che vedi per prima e scopri gli aspetti positivi o negativi del tuo atteggiamento in amore

Ecco cosa rivela di te questo test ad illusione ottica. Scegli ad istinto l’immagine che vedi per prima e leggi il profilo che corrisponde al tuo modo di essere in amore. Resterai stupito

Le illusioni ottiche nei test di personalità

Ogni individuo ha una personalità differente fagli altri e spesso nemmeno noi stessi ne conosciamo gli aspetti più inconsci.

I test ad illusioni ottiche come quello che ti proponiamo permettono agli studiosi della mente o anche alle persone comuni di poter evidenziare alcune caratteristiche proprio della personalità.

Come si ama, quali sono i nostri sogni segreti o i nostri difetti dunque possono venire alla luce grazie alla scelta che facciamo nei test come questo.

Quindi se sei curioso di conoscere come ami se sei geloso o egoista oppure un bravo amante fai questo test!

L’immagine che vedi svela come ami

Nell’immagine che vedi non tutti distinguono la stessa figura.

Ciò accade perché questa è un’immagine ad illusione ottica, sono nascoste nella stessa immagine diverse figure.

Quella che vedi per prima ti darà la risposta che cerchi .

Non pensare a nulla dunque e scegli ad istinto l’immagine che ti rappresenta.

Poi guarda il profilo a cui corrisponde.

1- Coppia danzante

Se hai visto per primi i due innamorati che danzano abbracciati, il tuo modo di amare è molto equilibrato e in genere positivo.

Rispetti il tuo partner e non sei subito pronto/a a giudicare gli altri ma accetti le differenze individuali. Le tue relazioni sono solitamente felici e non sei solito lasciare il partner.

2- Alberi

Se hai visto per primi gli alberi in amore sei onesto e molto idealista.

Non ti spaventano le difficoltà all”interno del rapporto ma le vedi come un’occasione per crescere insieme.

Non tolleri le bugie e se il tuo partner tradisce la tua fiducia chiudi la storia senza ripensamenti.

3- Volto di uomo

Se hai visto il volto dell’uomo in amore cerchi sempre rassicurazioni ed un rapporto che ti dia stabilità ma anche direzione.

Non ami prendere decisioni e ti lasci guidare dal partner.

Dovresti seguire di più l’istinto e riuscire ad essere maggiormente indipendente

Il test ti ha dato la risposta che cercavi? Il tuo modo di amare corrisponde? Se ti è piaciuto seguici ancora per scoprire altri lati nascosti della tua personalità