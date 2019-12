Test Psicologico: la carta che scegli svela il tuo subconscio, la parte di te che non mostri

Cosa si cela nel tuo subconscio? Scoprilo con questo test. Scegli la carta che per prima cattura la tua attenzione e leggi cosa si nasconde nel subconscio

Che cos’è il subconscio? Il subconscio come si legge su www.potenzialenascosto.com è quella ‘parte della nostra mente capace di organizzare le informazioni che riceviamo, creare schemi mentali, stabilire azioni (come ad esempio le nostre abitudini), apprendere e memorizzare’.

Il subconscio non è irrazionale, nonostante sia guidato dalle nostre emozioni, e segue dei processi del tutto logici facendo riferimento ad esperienze positive o negative da rintracciare nel nostro passato.

Pronto a scoprire cosa si cela nel tuo subconscio. Scegli la carta che più ti colpisce e corri a scoprire il tuo profilo.

Carta Numero 1

Se hai scelto la carta numero 1, sei uno spirito libero, audacia e coraggio sono i pilastri portanti della tua personalità. Sei persona creativa, determinata e molto sicura di se e non ti lasci facilmente influenzare dagli altri.

Sei l’amico ideale, perché sei dolce, sincero e leale, un buon ascoltatore, anche se spesso questi lati di te non riescono a venir fuori e restano nascosti.

Carta Numero 2

Se hai scelto la carta numero 2, sei una persona che potrebbe essere definita d’altri tempi, dall’animo integro, nobile, e umile. Sei una persona che sa guardare oltre e perdonare chi gli infligge un torto senza portare rancore.

Hai un carattere mite e sei in armonia con ciò che ti circonda, perché sai bene che la rabbia e le negatività non fanno che rendere tutto più complicato e la vita pesante.

Ciò nonostante devi stare attento a chi approfitta della tua generosità e individuare chi ne è meritevole.

Carta Numero 3

Se hai scelto la carta numero 3 sei una persona pura, sensibile e in te non c’è malizia. Sei legata molto al concetto di famiglia e alle sue tradizioni. Non ami lo sfarzo e i gesti plateali, piuttosto ami la semplicità in tutte le cose, che siano relazioni o altro.

Speso risulti essere malinconico, perché non sempre riesci a dar voce a quella che è la tua ‘vocina interiore’. Per permetterti di essere in equilibrio e in armonia con te stesso dovresti prendere coraggio di ciò che sei e di ciò che senti e tirarlo fuori quando necessario.

Carta Numero 4

Se infine hai scelto la carta numero 4, sei una persona riflessiva e profonda, che si immerge totalmente nelle situazioni e nelle emozioni.

Non esistono le sfumature per te, e in base alle circostante puoi essere completamente felice o triste. Ami il confronto con gli altri ma anche e soprattutto con te stesso, per questo motivo non sono rari i momenti di solitudine che ami concederti per riflettere lontano da occhi altrui.

Non lasciarti travolgere da questo mondo che sembra orientato al catafascio, nulla puoi fare per guarire chi ti circonda dalla cattiveria e dall’ipocrisia.