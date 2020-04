TEST quale Uovo trovi più bello? Ecco cosa rivela sulla tua personalità

Test personalità: scegli un uovo di pasqua e scopri cosa rivela su di te. Cosa aspetti, inizia ora!

Quest’anno Pasqua si festeggia il 12 aprile. Una festa molto importante che celebra la risurrezione di Gesù, avvenuta nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli. Regale l’uovo alle persone a noi care è un gesto che ti riempe di gioia. Quale di questi cattura la tua attenzione? Questo semplice test rivela molto su di te.

Scegli l’uovo di pasqua

In prossimità delle domenica di Pasqua, ti proponiamo un simpatico test a tema. Osserva attentamente l’immagine sopra proposta e scegli l’uovo che cattura la tua attenzione. Di seguito i risultati del test.

1. Decorazione a macchie

Sei hai scelto il primo uovo, sei una persona che vive la vita giorno dopo giorno senza preoccuparsi troppo del futuro. Se si presenta un ostacolo agisci con estrema calma, nell’attesa che ritorni il sereno.

2. Decorazione a pois

Sei una persona energica e brillante. Il tuo sorriso sa portare il buonumore a tutte le persone che ti circondano. Quando non ci sei, i tuoi amici sentono la tua mancanza perché porti allegria nelle loro vite. Sei leale e credi profondamente nella famiglia e nei valori tradizionali.

3. Decorazione a tinta unita

Sei una persona determinata e metti tutta te stessa per realizzare i tuoi sogni. Sei un vero amico e fai ti tutto per aiutare le persone che si trovano in difficoltà. Nonostante non ami i cambiamenti, quando questi si presentano sai sempre come cogliere il lato positivo.

4. Decorazione a strisce

Sei una persona davvero carismatica e sei una leader nata! In campo lavorativo dimostri di aver veramente talento in quello che fai e ti piace dettare linee guida per un ottimale svolgimento dei progetti.

5. Decorazione elaborata

Sei una persona con grande gusto estetico. Cerchi il bello in ogni cosa che ti circonda. Sei originale e stravagante. L’anima delle feste sei tu ed è difficile non notarti.

6. Decorazione a zig-zag

Sei una persona razionale ed analitica. La tua precisione ti permette e il tuo senso di responsabilità sono molto apprezzate a lavoro. Sei in pace con te stessa solo quando vedi che attorno a te è in ordine.

7. Decorazione a spruzzo

Vivi la tua vita intensamente e le nuove sfide non ti spaventano, anzi. Ami viaggiare e conoscere persone e luoghi nuovi. Sei una grande sognatrice.

8. Decorazione floreale

Sei una persona romantica e timida. Non ti piacciono i luoghi affollati e ami passare del tempo solo con amici più cari. Hai un grande cuore e persone come te sono rare.

Cosa ti aspetta nel prossimo futuro? Scoprilo ore—>TEST psicologico: cosa ha in serbo per te il futuro? Il vaso che più ti piace svela ciò che ti accadrà