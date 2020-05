TEST: qual è uomo ti attrae ti più? Svela cosa cerchi veramente nell’altro sesso

Test personalità: quale di questi uomini ti attrae di più? Scopri le caratteristiche della persona che vuoi al tuo fianco

Molte donne spesso si chiedono perché sono single da tanto tempo. Si intraprendono nuove relazioni che, nonostante consentono di vivere bellissime emozioni, non ci rendono pienamente felici. E’ necessario trovare una persona che si avvicini al nostro ideale di uomo per poter essere pienamente soddisfatti della nostra relazione. Questo semplice test ti permette di capire il tipo di uomo che vorresti al tuo fianco.

Che tipo di uomo vuoi al tuo fianco?

Osserva attentamente l’immagine e scegli l’uomo che attrae maggiormente la tua attenzione. Di seguito, i risultati:

1. Uomo con occhiali da sole

Se la tua attenzione è stata catturata dall’uomo con gli occhiali da sole, significa che sei alla ricerca di una persona che crede nei valori della famiglia. Un tipo di uomo in grado di riempirti di attenzioni e che si prenda costantemente cura di te, altrimenti diventi nervosa e capricciosa il che, a sua volta, porta a un progressivo deterioramento delle relazioni. Una persona con la quale tu possa sentirti costantemente al sicuro e protetta dal suo amore.

2. Uomo senza barba

Se la tua attenzione è stata catturata dall’uomo senza barba, significa che al tuo fianco desideri una persona che ti metta sempre al primo posto nella sua vita ma senza mai perdere la tua indipendenza. Pertanto, solo l’uomo che è in grado di capirti fino in fondo ed accettare la tua natura dominante può rappresentare l’uomo giusto con cuoi vuoi condividere la vita.

3. L’uomo con la barba

Se la tua attenzione è stata catturata dall’uomo con la barba, significa che sei una donna autosufficiente ed indipendente. Hai un bel caratterino e sei tipo che cerca sempre di affermare le proprie opinioni in ciascuna situazione. Pertanto, nella vita cerchi una persona esattamente come te. Questo tuo modo di essere, ti fa apparire come una donna molto attraente e ambiziosa ma allo stesso tempo spaventa gli uomini perché pensano di non esserti all’altezza. Dunque, al tuo fianco hai bisogno di un uomo intelligente, perspicace e indipendente che condivide le tue opinioni moderne sulle relazioni amorose.

4. L’uomo con gli occhiali da vista

Infine, se la tua attenzione è stata catturata dall’uomo con gli occhiali da vista, significa che al tuo fianco vuoi una persona romantica, in grado di sorprenderti in ogni situazione. Un uomo con il quale non hai solo un’affinità fisica ma soprattutto mentale. Per lui non vuoi essere solo la sua compagna, ma anche un’amica con la quale può aprirsi e superare ogni difficoltà insieme.

N.B.: Queste valutazioni hanno solo carattere di curiosità e di intrattenimento.

Qual è il tuo modo di vedere la vita? Scoprilo adesso: TEST psicologico: su quale divano ti stenderesti? Rivela qual è il tuo modo di vedere la vita