TEST: che problema hai nella vita? La forma del piede rivela la tua vera personalità

Test personalità: la forma dei tuoi piedi rivela aspetti interessanti del tuo carattere secondo il principio della morfopsicologia

Le parti del nostro corpo possono rivelare caratteristiche interessanti della nostra personalità. Nonostante possa sembrare strano, anche la forma dei nostri piedi può rivelare aspetti interessanti sul nostro modo di essere. Sei curioso? Inizia il test!

Qual è la tua forma dei piedi?

Secondo il principio della morfopsicologia studiare la forma del corpo e del viso può fornire informazioni utili sulla nostra personalità. Esistono ben cinque forme comuni:

1. Piede egiziano: se hai tutte le dita sotto forma di una scala

Se la forma dei tuoi piedi corrisponde al piede egiziano, significa che sei una persona estroversa e sempre alla ricerca di nuove esperienze. Sai ascoltare e sei empatico: questa tua capacità ti permette di essere consapevole della fonte emotiva degli altri.

2. Piede romano: prime tre dita più lunghe delle altre due

Se la forma del tuo piede corrisponde al piede romano ossia le prime tre dita sono lunghe mentre le altre due sono più corte significa che sei una persona coraggiosa e molto simpatica. Ami essere l’anima delle feste e, quando non ci sei, si sente la tua mancanza.

3. Piede greco: è quando il dito indice è il più lungo di tutti

Se la forma del tuo piede corrisponde a quello greco ossia quando il dito indice è più lungo di tutti, significa che sei una persona creativa, sportiva e piena di energia. Vedi sempre il bicchiere mezzo pieno e gli ostacoli non ti spaventano ma ti spronano a dare sempre meglio. Sei molto impulsivo/a e a volte non valuti bene la situazione e rischi di dire cose che non pensi veramente.

4. Piede germanico: l’alluce lungo e altre dite stessa altezza

Se la forma del tuo piede corrisponde a quello germanico significa che sei una persona molto sensibile. Le persone che ti circondano possono sempre contare su di te perché sei un tipo affidabile e non ti tiri mai indietro quando è il momento di aiutare le persone a te care. Allo stesso tempo, sei razionale e pragmatico: prendi decisioni solo dopo un’attenta analisi.

5. Piede celtico: il terzo dito è più alto rispetto ad altri

Se la forma del tuo piede corrisponde a quello celtico significa che sei una persona ambiziosa ed eccentrica. Hai una particolare personalità e ti distingui dagli altri per il tuo modo di ragionare in quanto sei sempre pieno di idee innovative. La tua energia e determinazione ti portano lontano.

N. B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.

