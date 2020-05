TEST: che donna sei veramente? Il tipo di slip che ami indossare svela la tua vera natura

Test personalità: il tipo di intimo che indossi rivela tratti interessati del tuo modo di essere

La scelta del tipo di intimo da indossare non dipende soltanto da vestiti che decidiamo di mettere indosso: shorts, jeans o un abito aderente. Pertanto, non è subordinato esclusivamente al nostro stile ma è anche una questione di personalità. Scegli l’intimo che rispecchia i tuoi gusti e scopri cosa rivela su di te questo semplice test.

Il tipo di intimo che indossi

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine e scegli lo stile che ti rispecchia. Di seguiti, i risultati:

SLIP

Il tuo confort viene prima di tutto e non c’è niente di meglio che indossare un paio di mutandine simili a quelle indossate dagli uomini. Questo significa che sei una persona simpatica, socievole e carismatica. Ti piace fare nuove amicizie e sai come regalare un sorriso alle persone a te care. Quando devi raggiungere un obiettivo, fai il possibile per raggiungerlo e sai lavorare bene in gruppo.

TANGA

Se sei solita indossare tanga, significa che sei una donna estremamente sensuale e femminile. Sei incredibilmente affascinante quando indossi questo tipo di intimo e sai come conquistare gli altri con i tuoi modi di fare. Sei gentile ed altruista, non ti tiri mai indietro quando è il momento di aiutare i tuoi amici.

PERIZOMA

Se ti piace indossare il perizoma, significa che sei una persona molto sicura di sé. Sei una donna estremamente in gamba e quando vuoi qualcosa ci metti tutta te stessa per averla. I giudizi degli altri non hanno alcun effetto su di te e sei sempre te stessa, indipendentemente da ciò che gli altri pensano di te.

BRASILIANA

Ami indossare la brasiliana? Sei una persona libera che adora essere a contatto con la natura e fare nuovi viaggi ed esperienze. Non ami complicarti la vita e se c’è qualcosa che ti rende felice vivi intensamente il momento senza preoccuparti molto del domani.

CULOTTE

Infine, se ami indossare le culotte significa che sei una donna testarda e molto ferma nelle tue convinzioni e decisioni. Sei molto forte, e questo ti permette di affrontare al meglio ogni situazione e sei un esperta nell’ignorare commenti o atteggiamenti negativi. Hai uno spirito avventuroso e ti annoi facilmente, quindi sei sempre alla ricerca di nuove esperienze che ti facciano sentire vivo.

N. B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.