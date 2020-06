Test: quale posizione assumi col partner? Svela qual è il livello del vostro rapporto

Test dell’amore: Che coppia siete, A, B o C? Scopri di più sulla tua personalità e relazione amorosa

Il modo in cui ci relazioniamo con gli altri è importante per conoscere meglio noi stessi. Anche il modo in cui ci poniamo con il nostro partner svela la nostra reale personalità e il nostro modo di essere nella vita di tutti i giorni.

Quale coppia sei tra A, B, C?

La risposta a questo semplice test svela tanto su di te e sul rapporto con la persona che ami.

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine e scegli tra le tre tipologie di coppie. Ad ognuna corrisponde un tipo di personalità diversa:

1. Coppia A

Se vi ritenete più simili alla prima tipologia di coppia, significa che la vostra relazione d’amore è spumeggiante. Insieme trascorrete momenti divertenti e siete sempre pronti a vivere nuove avventure mano nella mano. Siete delle persone che tendono a dimostrare il loro amore in ogni circostanza e non feriresti mai il tuo partner.

2. Coppia B

Se vi ritenete più simili alla coppia B, siete una coppia in cui non manca mai la passione. Vivete intensamente la vostre storia d’amore e faresti di tutto per rendere felice la persona che ti è accanto. Siete inseparabili e progettate sempre tante cose insieme.

3. Coppia C

Se vi sentite di assomigliare maggiormente alla coppia C, significa che il vostro è un amore raro: dove regna la sincerità e la lealtà. La passione è sempre al massimo e questo vivere intensamente la relazione vi rende davvero felice del tuo partner. Avete rispetto l’uno dell’altre e vi supportate a vicende nelle avversità.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.