TEST: sei un leader nato? Come stringi la mano rivela molto sulla tua personalità

Test personalità: il mondo in cui stringi la mano rivela molto sul tuo modo di essere

Non è il periodo adatto per le strette di mano. Ma vi ricordate come è la vostra? Il modo in cui siete soliti salutare i vostri amici o parenti rivela molto sulla vostra personalità. Questo semplice test, attraverso un’attenta analisi del linguaggio del corpo, fornisce informazioni interessanti sul vostro modo di essere. Cosa aspetti? Inizia ora!

Come è la vostra stretta di mano?

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine e scopri cosa dice su di te. Di seguito i risultati:

1. Stretta di mano “a due mani”

Quando una persona stringe la mano a un’altra, usando entrambe le mani contemporaneamente, significa che è una tipo sincero e leale. Non ama troppi i giri di parole e preferisce la verità alle mezze bugie. Inoltre, è anche sinonimo di accettazione e rispetto dell’altro.

2. Stretta di mano dominante

Quando una persona stringe forte la mano mostra di essere avere un grande controllo e di essere molto determinata nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Non si tira mai indietro quando si presentano nuove sfide ma è sempre pronto a dimostrare la sua forza e il suo coraggio. Ama dimostrare il suo dominio sull’alto.

3. A pugno di mano

Se il palmo è rivolto verso l’alto, significa che è una persona che difficilmente impone il suo dominio e preferisce accettare la superiorità. Spesso si tratta di una questione di timidezza e della non sicurezza nelle proprie conoscenze e capacità. Avreste mai pensato che da una semplice stretta di mano si potessero dedurre tutte queste particolarità? Sicuramente in molti avranno già fatto caso che ognuno la stringe a modo suo ma notare piccole sfumature non è semplice. N.B: Le valutazioni hanno un carattere di intrattenimento.

