TEST psicologico: qual è la prima figura che vedi? Svela di cosa hai bisogno nella vita

Test visivo: la prima cosa che cattura la tua attenzione rivela molto sulla tua personalità e situazione attuale

Questa tipologia di test prende spunto dalla psicologia della Gestalt o psicologia della forma o delle rappresentazioni. Nella figura proposta, infatti, sono rappresentati una serie di elementi che è difficile cogliere tutti insieme e nello stesso lasso di tempo. Cosa ha catturato immediatamente il tuo sguardo tra un coccodrillo, delle persone sulla barca e montana che si riflette nell’acqua? La risposta a questa semplice domanda può rivelare molto sulla tua situazione attuale.

Cosa hai notato per primo?

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine e rispondi al seguente quesito. Cosa hai visto per primo? Di seguito, i profili corrispondenti:

1. Coccodrillo

Sei una persona straordinariamente brillante. La tua creatività e la tua instancabile curiosità del mondo che ti circonda ti permettono di ottenere grandi successi. Non ti stanchi mai e sei sempre alla ricerca di nuove esperienza che consentono di stimolare la tua mente. Guardi il mondo con occhi diversi e fai molta attenzione ai dettagli. Ami viaggiare ed assaporare la liberà: non smettere mai di essere così come sei!

2. Persone sulla barca

Hai notato due persone sulla barca? Sei una persona razionale e che non ama i cambiamenti che stravolgono le tue abitudini quotidiane. Sei metodica e preferisci tenere ogni situazione sotto controllo per evitare di commettere errori e di mettere in pericolo l’equilibrio raggiunto. Un consiglio? Prova a rilassarti e goderti di più la tua vita!

3. Una montagna che si riflette nell’acqua

Sei la prima cosa che hai visto è una montagna che si riflette nell’acqua, significa che sei una persona solare ed allegra. Non smetti mai di sorridere neanche quando si presentano ostacoli lungo il tuo percorso. Credi che il sorriso sia l’arma migliore per affrontare ogni cosa.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

Vuoi scoprire qualcosa di più sul tuo modo di essere? Fai questo semplice test:

Qual è il tuo animale spirituale? Come influenza il tuo modo di essere