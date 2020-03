Test: il cristallo che più ti colpisce svela la magia che ti rende speciale agli occhi degli altri

Test personalità: scegli la sfera di cristallo e scopri come affrontare i problemi che si presentano nella vita di tutti i giorni

Questo test della personalità ti permettette di capire, scegliendo le sfere di cristallo sopra proposte, aspetti interessanti del tuo modo di essere. Cosa aspetti, inizia ora!

Test personalità: scegli la tua sfera di cristallo

A tutti capita nella vita di affrontare momenti difficili e trovarsi in una situazione che appare senza via d’uscita. Questo semplice test ti permette di capire come misurarsi con gli ostacoli della vita di tutti i giorni. Scegli la sfera che più ti piace e leggi il risultato.

1. Sfera di cristallo rosa

Se hai scelto la sfera di cristallo rosa significa che nella tua vita si stanno verificando una serie di cambiamenti importanti e che è il tempo di raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo è un periodo positivo per te che ti consentirà di realizzare molti dei tuoi sogni. Il consiglio è : non arrenderti mai e pensa sempre positivo che presto tutto quanto desiderato diverrà realtà.

2. Sfera di cristallo turchese

Se hai scelto la sfera di cristallo turchese significa che è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle. I tuoi ricordi non possono impedirti di vivere pienamente il tuo presente. Il dolore provato in passato è solo un lontano ricordo e ora tocca a te cambiare il futuro. Il consiglio è: lasciati andare e goditi ogni momento.

3. Sfera di cristallo viola

Se hai scelto la sfera di cristallo viola significa i tuoi limiti devono essere superati. Lavora su questi e solo allora riuscirai ad avere una chiara visione dei progetti che intendi realizzare nella tua vita. Il consiglio: non sprecare tempo ed energie con persone che non vogliono far parte della tua quotidianità piuttosto è ora di investire sulle tue capacità.

4. Sfera di cristallo verde

Se hai scelto la sfera di cristallo verde significa che sei una persona razionale e determinata nel raggiungimento dei tuo obiettivi. Appari come una persona fredda ma sei una persona molto emotiva. Il consiglio è: fai cadere la tua maschera e non avere paura di mostrarti per quello che sei.