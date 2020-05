TEST: scegli una carta e scopri cosa vivrai nei prossimi mesi, cosa ti riserva il futuro

Test personalità: scegli una carta tra quelle proposte e scopri tutto quello che l’Universo ha in serbo per te

Questo semplice test ti consente di scoprire cosa accadrà nel prossimo futuro e il messaggio che ti manda l’universo scegliendo la carta proposta nell’immagine. Fiori ♧, cuori ♥, quadri ♢ e picche ♤, quale carta hai scelto?

Scegli una delle carte

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine e scegli la carta tra fiori ♧ cuori ♥, picche e ♤quadri ♢. Scopri cosa ha in serbo per te il destino. Di seguito, i risultati.

1. Otto di Fiori

Se la carta che ha catturato la tua attenzione è l’otto di fiori, significa che nelle prossime settimane dovrai perdere delle scelte decisive che riguardano soprattutto la tua vita professionale. E’ necessario che tu rifletta attentamente prima di cambiare radicalmente le tue abitudini senza mai trascurare le persone che fanno parte della tua vita. Quanto pianificato potrebbe andare incontro a degli ostacoli ma questo non ti farà arrendere e presto la tua determinazione sarà premiata con la felicità. Riceverai uno splendido dono dal destino.

2. Otto di cuori

Se hai scelto l‘otto di cuori, significa che ultimamente ci sono stati diverse liti familiari che ti hanno reso freddo e distaccato dalle persone a te care. E’ giunto il momento di riportare l’equilibrio nella tua vita e ricordare loro quanto sono importanti per te.

3. Otto di Picche

Se hai scelto l’otto di picche, significa che nei prossimi giorni molti nodi verranno al pettine. E’ necessario chiarire con le persone con le quali il rapporto non è più limpidi da molto tempo. Anche se questo ti causa molto dolore, è giunto il momento di guardare in faccia la realtà e liberarsi delle persone che ti hanno ferita. Non scoraggiarti, la felicità è dietro l’angolo.

4. Otto di Quadri

Se hai scelto l‘otto di quadri, significa che è un un periodo particolarmente positivo della tua vita. Non ti mancano le energie per portare al termine progetti importanti e ottenere successo nel lavoro. Grandi novità riguardano anche la tua vita sentimentale: presto incontrerai la persona che desideri al tuo fianco.

N.B.: Queste valutazioni hanno solo carattere di curiosità ed intrattenimento.

