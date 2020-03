Test Sailor Moon: quale paladina è più simile a te? Cosa ti svela sulla tua personalità

Test personalità: a quale delle guerriere Sailor somigli di più? Scoprilo in base ai tratti della tua personalità. Dai non perdere altro tempo, inizia ora!

Uno dei cartoni animati più amati di sempre è, senza alcun dubbio, Sailor Moon. Correvano gli anni ’90, quando Mediaset, ha trasmesso le prime due serie e poi quelle successive riscuotendo un enorme successo soprattutto tra i bambini. Quante volte vi siete domandati quale delle Sailor vi somiglia di più? Con questo semplice test puoi scoprirlo in base alle caratteristiche della tua personalità!

Test personalità: quale Sailor sei?

Qualunque siano le caratteristiche che ti contraddistinguono, c’è sempre dentro di te una guerriera sailor che veste alla marinara pronta a mostrare il suo coraggio, in nome della luna! Non perdere altro tempo e dimmi quale è la tua eroina preferita? Una volta fatta la tua scelta, controlla qui sotto e scopri aspetti interessanti su di te.

Sailor Moon

Se ti rivedi in Sailor Moon, significa che sei una vera e propria paladina della giustizia. Sei pigra e una grande pasticciona ma quando vuoi sai dimostrare a tutti la tua determinazione. Sei un’eterna romantica e sai donare amore incondizionato. Hai un carattere molto sensibile, sei romantica e credi nei sentimenti veri.

Sailor Mercury

Sei ti rivedi in Sailor Mercury, significa che sei una persona intelligente e riflessiva. Il tuo essere così calma può farti apparire come una persona estremamente razionale e priva di carattere. Ma è proprio quando le persone che ti sono accanto hanno consolidata questa idea che riesci a sorprendere tutti. Sei un’ottima amica, anche se fatichi a dimostrare l’affetto che provi nei loro confronti ma allo stesso modo nascondi un lato davvero dolce e sensibile.

Sailor Mars

Se ti rivedi in Sailor Mars, significa che sei una persona testarda e non ti fa certo mettere i piedi in testa! Nella vita sei una vera combattente che mette tutta se stessa per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nonostante appari come una donna aggressiva e scontrosa e, a volte, anche antipatica hai un grande cuore e non ti tiri mai indietro quando è necessario aiutare le persone a te care. Sei molto sensibile e questo ti rende davvero speciale.

Sailor Jupter

Se ti rivedi in Sailor Jupter, significa che sei una persona ribelle e indipendente. Dimostri grande maturità in ogni situazione. Le persone che ti sono accanto amano di te la tua schiettezza, saggezza. Sei una combattente nata e gli ostacoli che incontri lungo il tuo cammino ti consentono di dare sempre il meglio di te.

Sailor Venus

Se ti rivedi in Sailor Venus, significa che sei una persona esuberante. Le persone che ti sono accanto amano la tua allegria e il tuo sorriso in grado di portare sempre un raggio di luce. Nella vita, sei ambiziosa e competitiva. Cerchi di raggiungere gli obiettivi prefissati ad ogni costo e sei una leader nata!