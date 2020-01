Test psicosomatico: qual è la causa della tua insoddisfazione? Lo svela il medaglione che più ti affascina

Attraverso questo test di personalità potrai scoprire cosa fa felice la tua anima, scegli il disegno spirituale che preferisci

La tua anima è in cerca di ciò che la soddisfa, scopri di cosa si tratta scegliendo una delle bellissime immagini spirituali del test di personalità

Psicologia e animismo uniti nel test di personalità

La nostra personalità è composta da parti razionali e parti inconsce.

A volte le varie discipline che si occupano dell’essere umano si pongono in conflitto una con l’altra ma in realtà tutte hanno lo stesso scopo, spiegare il comportamento umano e chiarirne gli aspetti più incomprensibili.

Attraverso alcuni test si possono fare emergere questi lati, come ad esempio le paure, i desideri, i modi di amare o quale scopo ha la nostra anima.

Quale disegno preferisci?

Se vuoi avere la possibilità di addentrarti nei meandri del tuo inconscio scegli d’istinto uno dei disegni rappresentati nell’immagine e leggi a cosa corrisponde

Disegno 1- Moralità e Generosità

La tua anima vuole ottenere il meglio non solo dalla tua vita ma portare la luce nel mondo intero.

Hai degli alti valori e vorresti portarli a tutti quelli che conosci. Non sei sempre capito ma in molti ti amano per l’esempio che dai.

Disegno 2- Fascino e Socialità

Sei una persona che ama stare insieme agli altri ed entrare in comunione con le loro anime. Per te relazionarsi è aprirsi davvero, esprimendo sempre il tuo pensiero. Affascini con la tua personalità allegra e sempre ottimista.

Disegno 3- Riflessività e Introspezione

La tua anima si interroga sui grandi misteri dell’esistenza e prendi tutto molto seriamente. Vuoi cercare di capire sempre le motivazioni del comportamento tuo ed altrui e non giudichi mai. Sei felice quando trovi momenti per meditare.

Disegno 4- Intuitività e Filosofia

Sei empatico e comprendi istintivamente i sentimenti degli altri. Non sottovaluti mai ciò che il tuo inconscio ti suggerisce e per tale motivo sei felice quando incontri qualcuno che come te comunica anche senza bisogno di parole.

Disegno 5- Sicurezza e Intraprendenza

Hai una personalità forte e determinata. La tua anima ha già combattuto molte battaglie in passato e niente ti spaventa anche se nel profondo sei felice quando trovi qualcuno che si prende cura di te.

Disegno 6- Gentilezza e Sensibilità

Sei una persona che usa sempre modi gentili e che fa attenzione a non ferire nessuno.

La tua anima è resa felice da tutto ciò che esprime buoni sentimenti come l’amore, la gioia dei bambini, la cura degli animali.

Se il test ti è piaciuto e vuoi scoprire altre qualità nascoste della tua personalità torna a trovarci!