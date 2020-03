Test: a quale prodotto make-up non sai rinunciare? Rivela il tuo punto debole

Test personalità: qual è il prodotto di make-up che utilizzi spesso? Osserva attentamente l’immagini e scopri cosa rivela sulla tua personalità

Le donne oltre ai gioielli, amano i prodotti di make-up. Si truccano per sentirsi più belle o per esprimere al meglio se stesse. Per molte, sono prodotti a cui non si può rinunciare. Quale prodotto, tra quelli presenti nell’immagine sopra proposta, utilizzi spesso prima di andare a lavoro o per uscire? Questo test ti permette di conoscere aspetti interessanti della tua personalità.

Test personalità: i prodotti di make-up

Scegli un prodotto di make up che usi spesso e scopri aspetti interessanti della tua personalità. Guarda attentamente l’immagine, qui di seguito troverai le soluzioni.

1.Rossetto

Se hai scelto il rossetto, sei una persona che vuole essere sempre al centro dell’attenzione magari con tinte labbra che le rendono ancora più attraenti e seducenti. Sei una donna passionale e ami goderti la libertà.

2.Mascara

Se hai scelto il mascara, sei una donna semplice e naturale. Questo prodotto di cosmesi ti dà un aspetto in intrigante. Nella vita, sei una persona onesta e sincera. Le persone che ti sono accanto amano la tua gentilezza e genuinità.

3.Fondotinta

Se hai scelto il fondotinta, significa che il tuo aspetto è la cosa più importante. Vai in panico quando noti dei difetti sulla tua pelle. Sei una persona timida e insicura, hai bisogno di un po’ più di fiducia in te stessa!

4.Blush

Se hai scelto il blush, sei una donna estremamente femminile. Con questo prodotto ti senti più sicura di te stessa, perché sai di essere una vera diva. Nella vita sei intelligente, simpatica e brillante!

5. Pennello

Se hai scelto il pennello, sei una donna energica e positiva. I tuoi amici, quando non ci sei, sentono la tua mancanza perché sei una persona molto allegra e comunicativa.

6.Palette di colori

Sei hai scelto la palette di colori, sei una donna calma e razionale. Ti piace organizzare, nei migliori dei modi, non solo il lavoro ma ogni aspetto che riguarda la tua vita. Non ti fidi subito delle persone, ma quando queste conquistano la tua fiducia, dai il meglio di te!