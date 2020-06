TEST: in che parte del viso hai nei? Cosa rivela sulla tua personalità e sul tuo modo di stare con gli altri

Test personalità: dove si trovano i tuoi nei sul viso? Il punto dove sono presenti rivela qualcosa di più su di te

Analizzare il linguaggio del corpo è importante per ottenere una serie di informazioni sul nostro modo di essere nella vita quotidiana. In questo caso, si focalizza l’attenzione sulla posizione dei nei che possono rivelare qualcosa di più sulla nostra personalità. Sei curioso? Inizia subito questo semplice test!

Dove si trovano i tuoi nei?

La posizione di alcuni nei sul nostro corpo può rivelare molto sulla nostra personalità. Di seguito, i profili corrispondenti:

Neo vicino alla tempia

Le persone che hanno un neo vicino alla tempia sono generalmente quelle che amano tuffarsi in nuove avventure. Il rischio non le spaventa, anzi. Sono persone che amano le nuove esperienze e viaggiare in giro per il mondo allo scoperta di nuovi luoghi e persone che consentono di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e competenze. Inoltre, hanno una grande capacità di risolvere i problemi e di raggiungere brillantemente ogni obiettivo.

Neo al centro della fronte

Le persone che hanno uno più nei al centro della fronte sono quelle che responsabili e che sono disposte a fare anche cose che non le piacciono ma che risultano improrogabili ed irrinunciabili per i più disparati motivi e agiscono sempre per il bene delle persone a loro care.

Neo accanto al sopracciglio

Le persone con un neo accanto al sopracciglio cosiddetto ‘neo per la famiglia’ sono quelle che credono nei valori della famiglia e si dedicano completamente gli affetti.

Neo ai lati della bocca

Le persone con un neo ai lati della bocca cosiddetto ‘neo materialista’ sono quelle che non si perdono in chiacchiere e si impegnano molto per realizzare progetti importanti.

Neo sulla guancia

Le persone con un neo sulla guancia sono carismatiche e dotata di grande capacità di leadership. Amano farsi notare per la loro intelligenza e raggiungono brillantemente ogni obiettivo prefissato.

Neo vicino alla bocca

Infine, il neo vicino alla bocca indica una personalità sensuale e passionale. Sono persone che amano ritagliarsi piccoli momenti di solitudine per riflettere sulle cose importanti della vita.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

