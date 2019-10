Quale porta apriresti? Scegli tra le dieci proposte e scopri come affronti le difficoltà nella vita! Una forza che mai avresti pensato di avere

Osserva bene le dieci porte, quale apriresti? Un test della personalità che ti rivela come affronti tutte le difficoltà! Sei pronto a scoprire un lato particolare del tuo modo di essere?

Test personalità: scopri te stesso

Il test della personalità delle 10 porte è molto famoso, per questo vogliamo proportelo per farti scoprire come affronti le difficoltà e alcuni aspetti nascosti che sicuramente non pensavi di avere.

Varcare una porta è un fatto prettamente simbolico, ma quello che devi sapere è che la scelta di una di queste ti accompagna verso una dimensione particolare.

I professionisti del settore indicano che la tua scelta si basa sulla forma, colore e dimensione della porta stessa: questi aspetti insieme danno la risposta che cercavi da tempo.

Sei pronto ad entrare dentro la tua porta preferita?

Quale porta scegli?

Osserva bene l’immagine: sei davanti a dieci porte differenti. Quale scegli? Aprila, entra dentro e scopri come affronti le difficoltà della vita!

Hai scelto la porta 1?

Grandi finestre e un colore acceso che ti portano a voler avere tutto sotto controllo, affrontando con ottimismo tutte le difficoltà della vita. In generale sei una persona trasparente, che non scappa dagli eventi e si pone in maniera gentile rispetto agli altri.

Hai scelto la porta 2?

Una porta semplice ma senza finestre, il che significa che ami tutto ciò che puoi gestire ma tendi a chiuderti in te stesso. Non ami il lusso, le cose difficili e dai il meglio per raggiungere l’obiettivo e uscire da tutti i problemi che possono travolgerti.

Apprezzi la vita e ne fai un capolavoro.

Hai scelto la porta 3?

Il colore acceso e il piccolo spioncino, indicano che ami essere circondato da persone che ti adorano. Il mistero fa parte di te e non ami prenderti cura degli aspetti della vita più difficili. Vivi tra le nuvole, sei curioso e hai una forte personalità.

Cerca di affrontare la realtà, non puoi sempre accantonare i problemi facendo finta di nulla.

Hai scelto la porta 4?

Discreto e serio, affronti ogni problema di petto e lo risolvi senza che gli altri ti diano una mano. Le persone ti vedono come una persona amichevole ma nello stesso tempo tu non fai varcare, quella porta, a nessuno.

Hai scelto la porta 5?

Non sfuggi mai dalle responsabilità e affronti tutto con grande forza, anche se hai bisogno di essere circondato da persone che ti amano e ti confermano che la strada che stai seguendo è corretta.

Cerca di non farti travolgere dai problemi degli altri e pensa a te stesso: troppo potrebbe portarti alla confusione più totale.

Hai scelto la porta 6?

Quando ti si presenta un problema, lo studi – lo valuti e lo affronti. Abituato a gestire ogni dettaglio, la tua missione è quella di non farti travolgere dalle emozioni e prendere di petto qualsiasi situazione – anche la più annosa.

Unico difetto: non ascoltare quello che dicono gli altri, ma pensa a te stesso!

Hai scelto la porta 7?

Una porta semplice e bella, fatta a mano in legno bianco che adora il minimal, la famiglia e tutto quello che viene fatto con amore. Ti prendi cura di tutto e di tutti, risolvi i problemi e ti carichi spesso e volentieri anche di quelli degli altri.

Hai bisogno di sentirti al sicuro, per questo quando devi affrontare qualcosa ti blocchi e cerchi di nasconderti. Ma non si può sfuggire per sempre!

Hai scelto la porta 8?

La tua mal organizzazione e ansia ti porta non solo a non affrontare i problemi ma anche ad amplificarli. Per fare in modo che questo non accada più, devi concentrarti e credere maggiormente in te stesso.

Un’impresa ardua, lo sappiamo, ma prima o poi sarebbe emerso!

Hai scelto la porta 9?

Sei una persona logica, organizzata e sicura. Tu tra tutti riesci a risolvere i problemi dalla radice senza farti domande o farti prendere dall’ansia.

Non ami i dettagli e credi che ogni cosa abbia un inizio e una fine. Il piano B? Per te è sopravvalutato, ma in alcune circostanze potrebbe tornare utile.

Hai scelto la porta 10?

Sai cosa vuoi, lo ottieni e ami la semplicità nelle cose. Come affronti la vita? In maniera lineare e credi proprio che alcuna difficoltà possa restare appoggiata senza essere risolta.

Non ami i compromessi e le persone che si lamentano: tu pensi, fai e concludi.

