Test: hai il pollice dritto o curvo? Svela qual è il tuo punto di forza nella vita

Test personalità: il tuo pollice è dritto o curvo? La risposta rivela tratti distintivi del nostro modo di essere

Secondo il principio della morfo psicologia studiare la forma del corpo e del viso può fornire informazioni utili sulla nostra personalità. In questo caso, è necessario osservare il pollice e determinare se sia dritto o curvo. Sei curioso? Inizia subito il test!

Hai il pollice dritto o curvo?

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine sopra proposta e rispondi al seguente quesito: qual è la forma del tuo pollice? Di seguito le soluzioni:

Il pollice dritto

Se il tuo pollice vira verso l’alto, allora si parla di pollice dritto. Questo significa che sei una persona responsabile e seria. Ci sono giorni in cui ti senti spossato ed irritato e per riprenderti ha bisogno di staccare la spina dal caos quotidiano e viverti il presente con estrema tranquillità. Sei determinato e mostri sempre di avere le carte vincenti per raggiungere i tuoi obiettivi e, quando si presenta un ostacolo, la tua intelligenza e le tue competenze ti permettono di superare brillantemente queste sfide. Ami trascorrere del tempo con la tua famiglia e i tuoi amici: faresti di tutto per renderli felici.

Il pollice curvo

Se il tuo pollice ha la punta che sporge un po’ in modo innaturale significa che sei una persona creativa e stravagante. E’ difficile non notarti perché hai una personalità eccentrica e sei l’anima delle feste. Quando non ci sei si sente la tua mancanza perché sei un raggio di luce ella vita delle persone che ti circondano e la tua energia ed il tuo ottimismo mettono tutti di buon umore. Ad ogni modo, sei molto sensibile ed romantico: sai come stupire il tuo partner e, se sei single, cerchi una persona che sia esattamente come te: un uragano di positività.

N. B: Queste valutazioni hanno solo carattere di curiosità e di intrattenimento.

