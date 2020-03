Quarantena: dove vorresti andare in questo periodo? Il Test che svela la tua reale esigenza

Quarantena: dove vorresti andare in questo periodo? Il Test che svela la...

Test psicologico, dove vorresti essere in questo momento? Scegli il percorso che più attira la tua attenzione e scopri di cosa hai bisogno per essere felice

Quale dei seguenti percorsi ti invoglia a fare una bella camminata all’aria aperta? Questo semplice test ti consente di capire cosa ti manca per essere felice in questo momento.

Scegli il percorso:

Scegli il luogo in cui vorresti essere in questo momento e scopri cosa ti manca nella vita. Dove ti piacerebbe rilassarti? Guarda attentamente l’immagine e scegli il percorso che cattura la tua attenzione, qui di seguito troverai le soluzioni.

1. Panca da giardino

Sei hai scelto il primo percorso, sei una persona che ha bisogno di comunicare quello che hai dentro. Senti l’esigenza di esternare i tuoi pensieri e le tue emozioni, magari con amici di vecchia data.

2. Sentiero nella foresta

Hai bisogno di cambiamenti nella tua vita. Sei una persona creativa e dinamica, necessiti di rivoluzionare la tua routine quotidiana. Non smettere di credere nelle tue idee perché raggiungerai il tuoi obiettivi nei prossimi mesi.

3. Caffè con una vista meravigliosa

Se hai scelto il terzo percorso, significa che hai bisogno di dare una svolta alla tua vita. Un viaggio in un’altra città o Paese. Questo è uno dei modi per rinfrescare i tuoi sensi e goderti le piccole cose della vita che spesso non cogli.

4. Casa in montagna

Se hai scelto il quarto percorso, significa che hai bisogno di una vita semplice e tranquilla. Ami immergerti nella natura e ascoltare i suoi suoni perché ti calma e ti permette di prende le giuste decisioni.

5. Il lago

Sei hai scelto il quinto percorso, significa che senti il bisogno di sentirti libero. La vita che hai non ti soddisfa pienamente. Ma non pensare alle conseguenze e segui i tuoi sogni, ti porteranno lontano.

6. Cortile accogliente

Se hai scelto il sesto percorso, hai bisogno di una vita normale. Per aver quel che desideri, devi organizzarti la tua vita quotidiana. Solo cosi riuscirai a vivere pienamente senza incorrere in situazioni indesiderate.

7. Faro

Hai bisogno di credere nei tuoi sogni. Se non smetti di credere in quello che desideri potrai realizzare cose straordinarie.

8. Terrazza sull’acqua

Hai bisogno di una vacanza. Un luogo in cui risplende il sole e dove regna la tranquillità. Dopo esserti rilassato/a, troverai le giuste energie per affrontare la tua quotidianità.

