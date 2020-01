TEST: il tipo di ombelico che hai svela qual è la tua vera indole e come affronti la vita

La forma del tuo ombelico può svelare che sogno custodisci in fondo al cuore, se non ci credi prova a fare il test di personalità!

Hai mai pensato alla forma del tuo ombelico? Gli studiosi della mente hanno notato una curiosa associazione con una parte nascosta del tuo inconscio. Se vuoi scoprire quale corri a fare il test psicologico di oggi!

Cosa lega il corpo all’inconscio? Te lo spiega il test psicologico!

Il nostro inconscio può nascondere molti lati del nostro carattere e ci sono tanti elementi sia nel nostro comportamento sia nel nostro corpo che lasciano emergere ciò.

I test psicologici o della personalità possono aiutare nel far emergere desideri e paure inconsce, e questo test che deriva da un famoso studio chiamato 9Omphalomancy svela quale è il nostro più grande sogno.

Prova anche tu!

Quale forma di ombelico possiedi?

Se sei curioso di scoprire cosa rivela il tuo ombelico? cerca la forma giusta per te!

1- Sporgente

Sei una persona molto sognatrice e il tuo più grande sogno riguarda la ricerca del vero amore. Vorresti per te l’anima gemella e per questo non ti accontenti facilmente ma sei esigente.

2- Grande e profondo

Sei una persona molto cerebrale, ti piace analizzare tutto ciò che ti circonda, Il tuo più grande sogno è quello di riuscire ad esprimere il tuo talento e dimostrare quanto vali.

3- Piccolo e superficiale

Sei volubile e allegra, ti piace dedicarti ai tuoi hobby e hai un forte senso estetico. Quello che vorresti è un amore romantico ma che non ti annoi mai, magari con qualcuno che ama viaggiare.

4- Allungato verso il basso

Sei una persona determinata e combattiva, per te il lavoro è la cosa più importante ed il tuo sogno è diventare sempre più abile ed apprezzato in ciò che fai perché ti permette di esprimerti.

5- Ovale

La tua indole è gentile e materna ma sai diventare molto protettiva quando vengono toccati i tuoi affetti. Il tuo sogno è quello di crearti una famiglia con tanto amore e rispetto

6- A forma di occhio

Sei empatico ed istintivo, sei molto socievole ed entri subito in sintonia con tutti. Il sogno più importante per te è circondarti di tanti amici e persone che ti vogliono bene.

Se ti è piaciuto il test torna a trovarci per scoprire altre curiosità su di te!